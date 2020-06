Un antrenor din Liga 1 vrea sa ajunga la nationala! "Vreau sa progresez! Visez la echipa nationala! M-am gandit tot timpul!"

A fost secund, iar acum viseaza sa ajunga in postura de selectioner.

Viorel Moldovan a declarat pentru Telekom Sport ca asteapta un semn din partea Federatiei Romane de Fotbal. Fostul antrenor al echipei de tineret a Romaniei a spus ca nu ar fi refuzat sa faca pasul catre nationala daca ar fi fost contactat.

"M-am gandit tot timpul. Visam. Visam, de ce sa nu visez? Acum, nu neaparat trebuie sa te cheme. Visezi, normal ca-ti propui obiective, eu ma gandesc la multe lucruri. Vreau sa progresez, vreau sa ajung mai sus", a declarat Moldovan.

In ceea ce ii priveste pe Adrian Mutu si Mirel Radoi, actualii antrenori ai nationalelor de tineret si de seniori ale Romaniei, tehnicianul Chindiei Targoviste a spus ca are incredere in ei.

"Ambii stiu fotbal, au fost jucatori la nivel foarte inalt. Mirel a avut un parcurs interesant cu nationala Under 21, dar sa scoatem in evidenta ca acea nationala a fost formata de Isaila si a avut o generatie foarte, foarte buna. Radoi are si mentori buni pe langa el si ma refer aici la Cosmin Olaroiu, de la care a invatat foarte mult, un antrenor foarte bun."

Viorel Moldovan a fost antrenor al nationalei U21 a Romaniei in 2014, iar apoi, in mandatul lui Christoph Daum, a fost antrenor secund al nationalei de seniori. In trecut el a mai pregatit echipele FC Vaslui, FC Brasov, Sportul Studentesc, Rapid Bucuresti si Auxerre, fiind la Chindia Targoviste din 2018.