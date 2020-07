Mirel Radoi da de pamant cu un fost SELECTIONER! "Nu mi-a placut nimic!" Cum a fost 'DISTRUSA' echipa nationala

Mirel Radoi, selectionerul echipei nationale, a analizat mandatul lui Cristoph Daum pe banca Romaniei.

In ciuda faptului ca nu a iesit niciodata sa il critice public, Mirel Radoi spune ca Daum nu a adus nimic bun echipei nationale si echipa arata foarte rau in mandatul neamtului.

Cristoph Daum (66 de ani) a stat pe banca Romaniei timp de 10 meciuri, in perioada iulie 2016 - septembrie 2017. 3 victorii, 3 egaluri si 4 infrangeri a fost palmaresul neamtului in cele 10 partide.

"Mie nu mi-a placut nici jocul, nici primul 11. Nu am iesit niciodata public. Ba din contra, am iesit si am zis atat timp cat are contract trebuie sa ramana si sa il duca la bun sfarsit. Dar mie nu mi-a placut nimic. Nici selectia jucatorilor, nici sistemul de joc, nici atitudinea, nici automatisme, nici organizare, nimic", a spus Radoi la Telekom Sport.

Mirel Radoi: "Mandatul lui Cosmin Contra nu a fost un esec"

Mirel Radoi a comentat si mandatul fostului selectioner, Cosmin Contra, si spune ca a reusit sa schimbe atitudinea pe care fotbalistii o aveau, insa pentru un succes ar fi trebuit sa mai adauge ceva in plus:

"In momentul in care a venit Cosmin, imediat trebuia sa se vada ceva. Nu avea ce sa faca in plus decat sa umble la atitudinea jucatorilor. A reusit, dupa aceea probabil ca trebuia sa mai adauge ceva. E clar ca si Cosmin trebuia sa schimbe, sa mai aduca ceva in plus, dar eu nu consider mandatul lui Cosmin un esec", a mai declarat Mirel Radoi.