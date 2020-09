Mutu ii cere pe Hagi si Coman la nationala U21! Selectionerul de la tineret vrea un "Dream Team" ca sa distruga Ucraina 

Discutia decisiva dintre selectionerii Radoi si Mutu se va purta peste doua saptamani.

Nationala de seniori a Romaniei va mai juca pana la finalul anului cu Islanda (8 octombrie / semifinala baraj Euro 2020), Norvegia (11 octombrie / Nations League), Austria (14 octombrie / Nations League), Ungaria / Bulgaria (12 noiembrie / finala baraj Euro 2020), Norvegia (15 noiembrie / Nations League) si Irlanda de Nord (18 noiembrie / Nations League). In aceeasi perioada reprezentativa de tineret va intalni Ucraina (9 octombrie), Malta (13 octombrie) si Danemarca (17 noiembrie), ultimele meciuri din preliminariile Euro 2021.

In timp ce echipa mare isi joaca participarea la turneul final al Campionatului European, pe care il vom si organiza in vara anului viitor, si are ca obiectiv castigarea grupei in Nations League, reprezentativa de tineret mai are nevoie doar de o victorie in meciul cu Ucraina pentru a fi sigura de ocuparea locului secund in grupa si de calificarea la Europeanul de anul viitor. FRF a fost foarte multumita de parcursul pe care "tricolorii mici" l-au avut in 2019, cand au fost la un pas de finala competitiei, dar si de progresul pe care l-au facut fotbalistii din acea generatie pe parcursul ultimului an, asa ca vrea ca echipa U21 sa repete figura in 2021.

Inaintea importantului meci cu Ucraina, oficialii federali si selectionerul Adrian Mutu vor sa ii ceara lui Mirel Radoi sa se disperseze de doi jucatori importanti, Ianis Hagi (21 ani) si Florinel Coman (22 ani), care se mai incadreaza inca in limita de varsta pentru echipa U21. Discutiile definitive ar urma sa aiba loc peste doua saptamani, inainte ca ambii selectioneri sa se hotarasca in privinta jucatorilor convocati. Insa, sunt sanse foarte mari ca cei doi sa intareasca nationala de tineret, in conditiile in care, pentru meciurile din luna octombrie, Radoi ii va avea la dispozitie si pe Alex Mitrita si Razvan Marin, care au lipsit de la partidele cu Irlanda de Nord si Austria.

MUTU NU VREA SA RISTE, PENTRU CA UCRAINA ESTE CAMPIOANA MONDIALA U20 EN TITRE

Desi am invins Ucraina cu 3-0, in meciul tur, in octombrie 2019, la Ploiesti, meciul a fost echilibrat si golurile au venit pe final de partida, fiind inscrise de Morutan (75) si Adi Petre (80, 90). Echipa antrenata de Ruslan Rotan are in componenta mai multi jucatori care au devenit campioni mondiali U20, in 2019. Vedetele ucrainenilor sunt Andrii Lunin (Leganes), Bohdan Liedniev (Zorya Luhansk), Denis Popov (Dinamo Kiev), Nazari Rusin (Dinamo Kiev), Mikola Saparenko (Dinamo Kiev) si Yevhen Ceberko (LASK Linz).

Cu o victorie contra Ucrainei, in meciul ce se va disputa la Kiev, "tricolorii" vor fi calificati in proportie de 99% la Euro 2021, Romania ocupand acum pozitia secunda in clasamentul separat al celor mai bune locuri secunde. Conform ultimelor hotarari ale UEFA, primele cinci ocupante ale pozitiilor doi din fiecare grupa se califica direct la competitia din Ungaria si Slovenia. Mai mult, in cazul acumularii a sase puncte din "dubla" cu Ucraina si Islanda, echipa lui Mutu va juca pentru castigarea grupei, in "finala" cu Danemarca, pe teren propriu, pe 17 noiembrie.

CE ALTI JUCATORI MAI POT APAREA IN LOTUL LUI MUTU

De asemenea, lotului U21 i se vor mai alatura Tudor Baluta (Brighton), Vlad Dragomir (Perugia) si Alex Dobre (Dijon), jucatori care au fost lasati la echipele lor de club la ultima actiune, pentru ca incearca sa isi castige un loc in lot. Brighton debuteaza in Premier League in acest weekend, iar capitanul nationalei de tineret a tras tare la antrenamente pentru a fi pastrat in lotul pentru acest sezon, oficialii clubului urmand sa hotarasca in curand daca il imprumuta din nou sau se bazeaza pe serviciile sale. Dobre abia s-a transferat la echipa din Ligue 1 si a vrut sa isi consolideze pozitia, dupa ce a bifat doua prezente in campionat, in timp ce Dragomir a retrogradat in Serie C cu Perugia si impresarul sau incearca sa ii gaseasca un angajament avantajos in primele doua ligi italiene sau din strainatate.

Pe lista lui Mutu mai pot aparea Denis Dragus, daca va prinde macar doua prezente pentru Standard Liege, locul secund in prima liga belgiana, pana la anuntarea urmatoarei liste de convocari. De asemenea, Mihai Velisar (Gaz Metan Medias), accidentat la ultima actiune, sau Adrian Petre (FCSB), pe care antrenorii de la U21 l-au sfatuit sa accepte un imprumut la o alta echipa din Liga 1, unde sa joace constant, sunt si ei in carti.

CUM POATE ARATA PRIMUL "11" AL ROMANIEI U21 PENTRU MECIUL CU UCRAINA:

Andrei Vlad (FCSB) - Denis Harut (FC Botosani), Virgil Ghita (FC Viitorul), Alex Pascanu (Ponferradina), Radu Boboc (FC Viitorul) - Darius Olaru (FCSB), Tudor Baluta (Brighton), Ianis Hagi (Rangers) - Valentin Mihaila (CSU Craiova), Denis Man (FCSB), Florinel Coman (FCSB)