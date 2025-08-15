Ediția 2025-2026 promite să fie una electrizantă, cu starturi dificile pentru multe echipe și derby-uri ce pot decide deja primele răsturnări de situație.



Vacanța de vară a trecut cu „viteza luminii“ pentru lumea fotbalului. În timp ce competițiile din Big 5: Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga și Ligue 1, au fost oprite, fotbalul internațional a continuat cu FIFA Club World Cup 2025, transmis și el în România de VOYO.

Acum, atenția se mută pe Premier League, unde meciurile din sezonul 2025-2026 vor fi urmărite în exclusivitate pe platformă.



Început contracronometru!



Prima etapă programează vineri un singur meci: Liverpool – Bournemouth, live de la ora 22.00 pe VOYO.

Urmează un program încărcat în weekend: sâmbătă, Aston Villa - Newcastle (14.30), Brighton - Fulham (17.00), Sunderland - West Ham (17.00), Tottenham - Burnley (17.00), Wolverhampton - Manchester City (19.30).

Duminică, Chelsea – Crystal Palace (16.00), Nottingham Forest - Brentford (16.00), Manchester United - Arsenal (18.30), iar luni, Leeds - Everton (22.00).



Meciul vedetă al etapei este Manchester United – Arsenal, duminică, de la 18.30. Diavolii devin astfel prima echipă din istoria Premier League care începe noul sezon cu un meci acasă timp de nouă sezoane consecutive.

Este și doar a doua întâlnire de acest tip între United și Arsenal pe prima etapă, precedentul fiind 4-1 pentru United în 1989-90.



Echipa care poartă povara celui mai dur program în Premier League 2025-2026



Analiza OPTA arată că United are cel mai greu început de sezon din Premier League 2025-2026, cu o medie a ratingului adversarilor de 94.7 în primele cinci etape. După duelul cu Arsenal urmează deplasarea la Fulham, întâlnirea cu Burnley acasă, derby-ul de la Manchester și meciul cu Chelsea.



Nici Arsenal nu stă mai bine: după întâlnirea de la Old Trafford urmează deplasarea la Leeds, vizita la Liverpool, duelul cu Nottingham Forest și întâlnirea acasă cu Manchester City.



Liverpool, campioana en-titre, are al cincilea cel mai dificil start, cu o medie a ratingului adversarilor de 93.3 în primele cinci etape, în timp ce Aston Villa se bucură de cel mai „blând“ început, cu o medie de 91.8.



În top 10 meciuri, Liverpool va avea parte de patru confruntări cu echipe din top 6, plus dueluri cu Crystal Palace și Manchester United, în timp ce Sunderland și Wolverhampton au un program mai lejer.



Pentru Thomas Frank, debutul la Tottenham în Premier League va fi acasă cu Burnley, după Super Cup-ul jucat împotriva PSG.

Niciunul dintre ultimii opt manageri ai lui Spurs nu a pierdut prima etapă, ceea ce adaugă presiune asupra noului antrenor.



Sezonul 2025-2026 începe, așadar, sub semnul duelurilor intense și al programelor imposibile pentru unele echipe.

VOYO aduce toate aceste momente direct în casele fanilor din România și garantează un start spectaculos pentru Premier League!

