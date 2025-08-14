Atacantul român, golgheterul campionatului în sezonul precedent, a fost ”vânat” de mai multe echipe în această fereastră de transferuri, printre care Rennes și Celtic. Neluțu Varga anunțase că vrea să obțină o sumă-record pentru fotbalul românesc în schimbul lui Munteanu, adică 18 milioane de euro.



Transferul de 30 de milioane de euro care îl ”împinge” pe Munteanu către Franța



Rennes va rămâne fără atacant în această vară. Francezii au acceptat suma oferită de Nottingham Forest în schimbul lui Arnaud Kalimuendo (23 de ani), de 30 de milioane de euro, scrie GOAL.com, iar transferul a intrat deja în linie dreaptă.



Mutarea l-ar putea aduce pe Munteanu mai aproape de un transfer în Franța. Rămâne de văzut dacă interesul lui Rennes pentru român este de actualitate sau șefii clubului au pus ochii pe un alt fotbalist.



Arnaud Kalimuendo, francez cu cetățenie congoleză, a fost transferat de Rennes în 2022 de la PSG pentru 20 de milioane de euro. A făcut junioratul pe Parc des Princes, iar în cariera sa a mai jucat pentru Lens. Nottingham Forest ar urma să fie prima echipă din ”străinătate” în cariera sa.



Louis Munteanu nu va juca în Braga - CFR Cluj



Pentru a pune capăt speculațiilor, președintele clubului clujean, Cristi Balaj, a intervenit și a clarificat situația atacantului. Potrivit acestuia, absența este cauzată strict de o problemă medicală minoră, menită să prevină o accidentare mai gravă.



"Louis Munteanu are o problemă musculară minoră. Este o contractură. Când ai o contractură și nu respecți tratamentul de câteva zile, riști să apară o ruptură musculară", a spus Cristi Balaj, la Digi Sport Special.

