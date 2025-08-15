La o zi după meci, patronul oltenilor a răbufnit, țintind arbitrajul englezului Stuart Attwell, pe care îl consideră principalul vinovat pentru revenirea incredibilă a slovacilor.



"Nici primii trei arbitri împotriva Craiovei nu egalează ce a făcut el"

Deși Universitatea a obținut biletele pentru play-off-ul Conference League, Rotaru a lansat un atac dur la adresa brigăzii de arbitri. Finanțatorul din Bănie susține că două dintre golurile gazdelor au venit în urma unor lovituri libere inventate, care au menținut o presiune artificială la poarta lui Isenko.



"Arbitrul pe de altă parte, să luați primii trei arbitri împotriva Craiovei, cu greșeli majore împotriva Craiovei, și nu egalează ce a făcut aseară domnul arbitru. Incredibil, adică faulturi care nu erau, o nebunie! Nu ne venea să credem, faulturi inexistente pentru ei, nouă nu ne dădea nimic, îi ținea în terenul nostru. Gândiți-vă că au fost două goluri venite din lovituri libere inexistente", a tunat Rotaru, conform Fanatik.



"Nebunie!"

Întrebat cum a trăit momentele în care Spartak a egalat situația la general, ducând scorul la 4-4, Rotaru a descris o stare de șoc total. "Nu vreți să știți. Dar după aceea lucrurile s-au echilibrat, iar în prelungiri chiar vorbeam între noi, ne uitam puțin pe ei, și am zis că eu cred că o să fie bine, căzuseră fizic. Într-adevăr au făcut o repriză de excepție", a continuat acesta, concluzionând sec: "Nebunie!".



Universitatea Craiova a pierdut meciul din Slovacia cu 4-3, după ce în tur se impusese cu 3-0. Oltenii au deschis scorul prin Baiaram (32), dar s-au văzut egalați și apoi conduși cu 4-1 în minutul 80. Golurile salvatoare din prelungiri, marcate de Tudor Băluță (101) și Steven Nsimba (117), au asigurat calificarea în play-off, unde alb-albaștrii vor da piept cu turcii de la Istanbul Başakşehir.

