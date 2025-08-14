Partida este programată joi, de la ora 21:00, și poate fi urmărită exclusiv online pe VOYO.

VOYO transmite live în exclusivitate Drita – FCSB

Partida Drita – FCSB poate fi urmărită exclusiv pe platforma VOYO, începând cu ora 21:00. Aceasta este singura modalitate prin care fanii fotbalului pot urmări integral meciul campioanei României.

Drita – FCSB poate fi urmărit și în format LIVE TEXT pe Sport.ro, unde cititorii pot revedea și cele mai importante momente ale partidei.

În meciul tur, FCSB s-a impus la limită. Partida s-a încheiat cu 3-2 în favoarea roș-albaștrilor, după ce kosovarii au condus cu 2-0 până în minutul 64. Astfel, FCSB are nevoie de cel puțin un rezultat de egalitate pentru a obține calificarea în play-off-ul competiției.

Dacă va trece de Drita, FCSB o va întâlni în play-off-ul Europa League pe Aberdeen.

