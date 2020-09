Malta U21 - Romania U21, LIVE pe PRO TV si SPORT.RO, de la 19:00! Continua lupta pentru EURO! Mutu cauta a doua victorie banca nationalei U21

09:23

Mihai Stoichita: "Mutu e un antrenor imprevizibil, la fel cum a fost si ca fotbalist."

Directorul tehnic al Federatiei Romane de Fotbal a comentat la Ora Exacta in Sport debutul lui Mutu ca selectioner al nationalei U21.

"Nu as vrea sa-l laud prea mult pe Adi (n. r. Mutu). Am stat de vorba cu el, ma bucura foarte mult faptul ca el a avut un joc consistent, dar cu doua perioade in care finlandezii ne-au pus probleme, in debutul ambelor reprize. Daca marcau in prima repriza poate devenea mult mai greu. Am stat foarte mult de vorba cu el, e un moment de entuziasm, o sa il gestioneze, dar vreau sa confirme de la meci la meci tot ce a lasat in anumite parti ale jocului pe care l-a sustinut in Finlanda. E imprevizibil, asa cum a fost si ca fotbalist. Are solutii tactice, 4-3-3 pe care il joaca el este foarte elastic, e un antrenor cu idei", spunea Mihai Stoichita, directorul tehnic al FRF, la Ora Exacta in Sport.