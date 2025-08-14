După 3-2 în meciul din tur, campioana României a controlat prima parte a jocului în manșa retur de la Priștina. Juri Cisotti a înscris după doar 25 de secunde, cu o lovitură de cap, iar David Miculescu a punctat pentru 2-0 în minutul 17.



În minutul 52, Drita a redus din diferență prin Tusha, care a reluat în poarta lui Târnovanu, la colțul scurt, o centrare venită de pe partea dreaptă. Dennis Politic a fost cel care a închis tabela cu o reușită superbă în minutul 85.



Gigi Becali: ”Chiricheș nu prea a contat”



Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a tras o serie de concluzii după această partidă și a spus și numele fotbalistului care l-a nemulțumit în partida de la Priștina. Experimentatul Vlad Chiricheș (35 de ani) nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor, din perspectiva omului de afaceri.



„Chiricheş, în seara asta, nu prea a contat. Voi poate vedeţi altfel meciul. Dacă nu ai posesia, trebuie să ai noroc”, a spus Becali, la Prima Sport.



FCSB își cunoaște deja următoarea adversară din play-off-ul UEFA Europa League. Aberdeen, câștigătoarea Cupei Scoției, este echipa de care campioana României trebuie să treacă pentru a ajunge pe tabloul principal al competiției.



Pentru că s-a calificat deja în faza principală Conference League, FCSB este sigură că va încasa 3,17 milioane de euro, însă suma va crește considerabil dacă echipa va câștiga dubla cu Aberdeen și se va califica în faza principală Europa League. În acest caz, FCSB va încasa 4,31 milioane de euro.

