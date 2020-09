"Imi pare rau ca Malta a avut o ocazie!" :)) Mutu, declaratie geniala dupa 3-0 cu Malta! Ce spune despre Man: "Poate fi urmasul meu! I-am schimbat pozitia si vad ca-i prieste!&qu

La primele doua meciuri ale lui Mutu, Romania U21 a marcat de cate 3 ori cu Finlanda si Malta.

Mutu e fericit cu debutul sau pe banca 'tineretului'. Fostul atacant le va face cinste jucatorilor. Mutu e suparat ca Malta si-a creat o sansa mare de gol in prima repriza. 'Briliantul' spune ca Man poate fi inlocuitorul sau pe termen lung la echipa nationala.

"Nu a fost un meci greu, am avut si sansa de a da gol repede. Stiam ca o sa ne astepte o linie de 5 sau 6, le-am zis baietilor sa aiba rabdare la constructie, sa venim cu centrari. In afara golurilor, ne-am creat si mai multe situatii. Ma nemultumeste ocazia pe care au avut-o ei in prima repriza. E fotbal, se intampla. Nu ma gandesc la niciun loc, vreau sa castig fiecare meci. O luam pas cu pas, meci cu meci, sa jucam sa castigam. Nu stiu daca i-a crescut cota lui Man. Dennis a jucat bine, i-am zis si dupa Finlanda ca i-a lipsit doar golul. A ajutat echipa sa castige. I-am schimbat pozitia in teren si vad ca ii prieste. Poate fi urmasul meu la nationala, asta e rolul lui, sa fie decisiv. Simt ca toti sunt atenti, concentrati, receptivi.

Victoriile astea sunt meritul lor 99%. Aplica pe teren la virgula ce discutam la antrenament. Am fost uimit de atentia si de modul cum se antreneaza, asa s-a intamplat si acum. Felicit nationala pentru rezultatul extraordinar de ieri, ma bucur pentru ei. Ne simtim bine sa fim laudati, dar baietii merita in primul rand laudati. Trebuie sa ne bucuram de rezultate si sa venim la lot concentrati pentru a lua mai multe puncte. E un sentiment minunat, baietii se simt foarte bine, sunt apreciati, e un vibe bun. Baieti de caracter, fotbalisti extraordinari, asta ma bucura foarte mult. M-as bucura ca baietii de aici sa ajunga la echipa mare, asta e si scopul. Nu m-as bucura pe plan personal, pentru ca vreau sa-i am langa mine. Acum, dupa meci, le voi face cinste baietilor", a spus Mutu la PRO X.