Următoarele trei sezoane de Premier League se văd în exclusivitate pe VOYO!

Campioana en-titre, FC Liverpool va avea privilegiul de a deschide noul sezon de Premier League, în care, pentru prima dată în România, toate cele 380 de meciuri vor putea fi urmărite în direct.

Pe Anfield Road va sosi ocupanta locului nouă în ediția anterioară, AFC Bournemouth, echipă învinsă pe linie de Liverpool în ultimele cinci meciuri directe.

Liverpool - Bournemouth, vineri, 15 august, de la ora 22:00, pe VOYO

După eșecul din Supercupa Angliei, Liverpool va căuta să le ofere fanilor o seară deosebită, în deschiderea Premier League 2025/26.

Tripleta Salah - Wirtz - Gakpo va sta în spatele noului atacant, Ekitike, în cazul în care nu vor apărea modificări importante.

Echipele probabile în Liverpool - Bournemouth

Liverpool: Alisson - Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez - Mac Allister, Szoboszlai - Salah, Wirtz, Gakpo - Ekitike

Bournemotuh: Petrovic - Smith, Diakite, Senesi, Truffert - Adams, Traore - Brooks, Tavernier, Semenyo - Evanilson