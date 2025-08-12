LIVE BLOG Liverpool - Bournemouth, primul meci al sezonului în Premier League, exclusiv pe VOYO. Ultimele informații

Liverpool - Bournemouth, primul meci al sezonului &icirc;n Premier League, exclusiv pe VOYO. Ultimele informații Premier League
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

FC Liverpool și AFC Bournemouth joacă meciul de deschidere al ediției 2025/26 a campionatului englez de fotbal.

TAGS:
BournemouthPremier LeagueFC liverpoolVoyo
Din articol
  • Următoarele trei sezoane de Premier League se văd în exclusivitate pe VOYO!

Campioana en-titre, FC Liverpool va avea privilegiul de a deschide noul sezon de Premier League, în care, pentru prima dată în România, toate cele 380 de meciuri vor putea fi urmărite în direct.

Pe Anfield Road va sosi ocupanta locului nouă în ediția anterioară, AFC Bournemouth, echipă învinsă pe linie de Liverpool în ultimele cinci meciuri directe.

Liverpool - Bournemouth, vineri, 15 august, de la ora 22:00, pe VOYO

După eșecul din Supercupa Angliei, Liverpool va căuta să le ofere fanilor o seară deosebită, în deschiderea Premier League 2025/26.

Tripleta Salah - Wirtz - Gakpo va sta în spatele noului atacant, Ekitike, în cazul în care nu vor apărea modificări importante.

Echipele probabile în Liverpool - Bournemouth

Liverpool: Alisson - Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez - Mac Allister, Szoboszlai - Salah, Wirtz, Gakpo - Ekitike

Bournemotuh: Petrovic - Smith, Diakite, Senesi, Truffert - Adams, Traore - Brooks, Tavernier, Semenyo - Evanilson

  • Liverpool, evaluată de Transfermarkt la 1,04 miliarde euro. Bournemouth, la 392 de milioane de euro.

FC Liverpool

  • Salah liverpool imago1065051620
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Transferurile de peste 280 de milioane de euro făcute de Liverpool și Bournemouth în această vară

Liverpool a ales Bayer Leverkusen pentru mai multă inspirație și prospețime în noul sezon. Jeremie Frimpong a debutat cu gol pentru „cormorani,” în Supercupa Angliei, la fel cum a făcut-o Hugo Ekitike, transferat tot din Bundesliga, dar de la Eintracht Frankfurt.

Florian Wirtz a fost cel mai scump transfer din această vară; 125 de milioane de euro a plătit Liverpool către fosta echipă antrenată de Xabi Alonso.

  • Liverpool

Veniri:  

  • Giorgi Mamardashvili (Transferat, Valencia)  
  • Jeremie Frimpong (Transferat, Bayer Leverkusen)  
  • Armin Pecsi (Transferat, Puskas Akademia)  
  • Florian Wirtz (Transferat, Bayer Leverkusen)
  • Milos Kerkez (Transferat, Bournemouth)
  • Freddie Woodman (Transferat, Preston North End)
  • Hugo Ekitike (Transferat, Eintracht Frankfurt)
  • Will Wright (Transferat, Salford)

Plecări:  

  • Trent Alexander-Arnold (Transferat, Real Madrid)  
  • Caoimhin Kelleher (Transferat, Brentford)  
  • Dominic Corness (Liber de contract)  
  • Jakub Ojrzynski (Liber de contract)  
  • Vitezslav Jaros (Împrumutat, Ajax)
  • Harvey Davies (Împrumutat, Crawley Town)
  • Nathaniel Phillips (Transferat, West Bromwich Albion)
  • Jarell Quansah (Transferat la Bayer Leverkusen)
  • Louis Enahoro-Marcus (Transferat, Leeds United)
  • Owen Beck (Împrumutat, Derby)
  • Luis Diaz (Transferat, Bayern Munich)
  • Isaac Mabaya (Împrumutat, Wigan Athletic)
  • Tyler Morton (Transferat, Olympique Lyonnais)
  • Darwin Nunez (Transferat, Al-Hilal)

Bournemouth a făcut o avere din vânzarea a trei fundași

De partea opusă, AFC Bournemouth și-a cumpărat cu 28,9 milioane de euro portar de la Chelsea, dar a făcut o avere din vânzările fundașilor Ilya Zabarnyi, Dean Huijsen și Milos Kerkez la PSG, Real Madrid, respectiv Liverpool.

Bournemouth a încasat, pentru acești trei apărători, nu mai puțin de 172 de milioane de euro.

  • Bournemouth

Veniri:  

  • Eli Junior Kroupi (Transferat, Lorient)  
  • Adrien Truffert (Transferat, Rennes)
  • Marco Bizot (Transferat, Brest)
  • Djordje Petrovic (Transferat, Chelsea)


Plecări:  

  • Dean Huijsen (Transferat, Real Madrid)  
  • Jaidon Anthony (Transferat, Burnley)  
  • Kepa Arrizabalaga (Împrumut încheiat, Chelsea)  
  • Daniel Jebbison (Împrumutat, Preston)
  • Max Aarons (Împrumutat, Rangers)
  • Joe Rothwell (Transferat, Rangers)
  • Mark Travers (Transferat, Everton)
  • Milos Kerkez (Transferat, Liverpool)
  • Neto (Transferat, Botafogo)
  • Illia Zabarnyi (Transferat, Paris Saint-Germain)
Articol recomandat de stirileprotv.ro
O tânără a aplicat la peste 100 de locuri de muncă în câteva luni, în Australia, și a ajuns la o concluzie dură
O t&acirc;nără a aplicat la peste 100 de locuri de muncă &icirc;n c&acirc;teva luni, &icirc;n Australia, și a ajuns la o concluzie dură
ULTIMELE STIRI
Echipa etapei 5 din Superligă: FCSB ba, Dinamo și Rapid da!
Echipa etapei 5 din Superligă: FCSB ba, Dinamo și Rapid da!
Fotbalistul crescut și lăudat de Mircea Lucescu a prins transferul carierei: 67.000.000 de euro!
Fotbalistul crescut și lăudat de Mircea Lucescu a prins transferul carierei: 67.000.000 de euro!
C&acirc;nd &icirc;ncepe Campionatul European de polo de la Oradea. Lotul Rom&acirc;niei, care are selecționer străin, și o veste bună pentru suporteri!
Când începe Campionatul European de polo de la Oradea. Lotul României, care are selecționer străin, și o veste bună pentru suporteri!
Poveste de pomină cu Dan Petrescu și Florentin Petre la națională! &rdquo;Am transpirat instant&rdquo;
Poveste de pomină cu Dan Petrescu și Florentin Petre la națională! ”Am transpirat instant”
Pe ce loc se află Dennis Man &icirc;n topul celor mai bine cotați jucători de la PSV Eindhoven
Pe ce loc se află Dennis Man în topul celor mai bine cotați jucători de la PSV Eindhoven
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Fotbalist rom&acirc;n, băut și drogat la volan, ar fi lovit mortal un pieton! A fugit de la locul accidentului

Fotbalist român, băut și drogat la volan, ar fi lovit mortal un pieton! A fugit de la locul accidentului

MERCATO VARĂ 2025 | Aici ai toate transferurile făcute de echipele din Liga 1

MERCATO VARĂ 2025 | Aici ai toate transferurile făcute de echipele din Liga 1

&rdquo;E cu mintea &icirc;n altă parte!&rdquo; Ce a făcut Andrei Rațiu după ce fotbalistul și agentul său au făcut haos cu șefii lui Rayo Vallecano

”E cu mintea în altă parte!” Ce a făcut Andrei Rațiu după ce fotbalistul și agentul său au făcut haos cu șefii lui Rayo Vallecano

Alexandru Băluță, ofertat! Mijlocașul trebuie doar să semneze

Alexandru Băluță, ofertat! Mijlocașul trebuie doar să semneze

Viciere de rezultat la Oțelul &ndash; Rapid?! Verdictul specialistului

Viciere de rezultat la Oțelul – Rapid?! Verdictul specialistului

MERCATO ANGLIA 2025 | Vezi aici toate transferurile făcute &icirc;n Premier League ( exclusiv pe VOYO)

MERCATO ANGLIA 2025 | Vezi aici toate transferurile făcute în Premier League ( exclusiv pe VOYO)

CITESTE SI
Proces unic la Iași. O femeie cere să devină mamă in vitro cu soțul decedat. Familia lui se opune dintr-un motiv incredibil

stirileprotv Proces unic la Iași. O femeie cere să devină mamă in vitro cu soțul decedat. Familia lui se opune dintr-un motiv incredibil

La Undressed, un profesor de yoga &icirc;i arată c&acirc;teva mișcări &icirc;n pat unei concurente la Miss Universe

voyo La Undressed, un profesor de yoga îi arată câteva mișcări în pat unei concurente la Miss Universe

Un restaurant din Italia cere bani &icirc;n plus pentru fiecare ingredient scos din pizza comandată. &rdquo;Trist și rușinos&rdquo;

stirileprotv Un restaurant din Italia cere bani în plus pentru fiecare ingredient scos din pizza comandată. ”Trist și rușinos”

Jennifer Lopez, moment inedit pe scenă &icirc;n Kazahstan. Ce i s-a &icirc;nt&acirc;mplat &icirc;n timpul concertului. &bdquo;Mă g&acirc;dila&rdquo;. VIDEO

stirileprotv Jennifer Lopez, moment inedit pe scenă în Kazahstan. Ce i s-a întâmplat în timpul concertului. „Mă gâdila”. VIDEO

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
UEFA Europa League
FCSB - FC DRITA


00:00
UFC
UFC Fight Night: Taira vs Park


00:00
UFC
UFC Fight Night: Whittaker vs De Ridder


00:00
UFC
UFC 318: Holloway vs Poirier 3


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lewis vs. Teixeira


00:00
UFC
UFC 317: Topuria vs Oliveira


00:00
UFC
UFC Fight Night: Hill vs Rountree Jr.


00:00
UFC
UFC Fight Night: Usman vs Buckley


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!