Campioana en-titre, FC Liverpool va avea privilegiul de a deschide noul sezon de Premier League, în care, pentru prima dată în România, toate cele 380 de meciuri vor putea fi urmărite în direct.
Pe Anfield Road va sosi ocupanta locului nouă în ediția anterioară, AFC Bournemouth, echipă învinsă pe linie de Liverpool în ultimele cinci meciuri directe.
Liverpool - Bournemouth, vineri, 15 august, de la ora 22:00, pe VOYO
După eșecul din Supercupa Angliei, Liverpool va căuta să le ofere fanilor o seară deosebită, în deschiderea Premier League 2025/26.
Tripleta Salah - Wirtz - Gakpo va sta în spatele noului atacant, Ekitike, în cazul în care nu vor apărea modificări importante.
Echipele probabile în Liverpool - Bournemouth
Liverpool: Alisson - Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez - Mac Allister, Szoboszlai - Salah, Wirtz, Gakpo - Ekitike
Bournemotuh: Petrovic - Smith, Diakite, Senesi, Truffert - Adams, Traore - Brooks, Tavernier, Semenyo - Evanilson
- Liverpool, evaluată de Transfermarkt la 1,04 miliarde euro. Bournemouth, la 392 de milioane de euro.
Transferurile de peste 280 de milioane de euro făcute de Liverpool și Bournemouth în această vară
Liverpool a ales Bayer Leverkusen pentru mai multă inspirație și prospețime în noul sezon. Jeremie Frimpong a debutat cu gol pentru „cormorani,” în Supercupa Angliei, la fel cum a făcut-o Hugo Ekitike, transferat tot din Bundesliga, dar de la Eintracht Frankfurt.
Florian Wirtz a fost cel mai scump transfer din această vară; 125 de milioane de euro a plătit Liverpool către fosta echipă antrenată de Xabi Alonso.
Veniri:
- Giorgi Mamardashvili (Transferat, Valencia)
- Jeremie Frimpong (Transferat, Bayer Leverkusen)
- Armin Pecsi (Transferat, Puskas Akademia)
- Florian Wirtz (Transferat, Bayer Leverkusen)
- Milos Kerkez (Transferat, Bournemouth)
- Freddie Woodman (Transferat, Preston North End)
- Hugo Ekitike (Transferat, Eintracht Frankfurt)
- Will Wright (Transferat, Salford)
Plecări:
- Trent Alexander-Arnold (Transferat, Real Madrid)
- Caoimhin Kelleher (Transferat, Brentford)
- Dominic Corness (Liber de contract)
- Jakub Ojrzynski (Liber de contract)
- Vitezslav Jaros (Împrumutat, Ajax)
- Harvey Davies (Împrumutat, Crawley Town)
- Nathaniel Phillips (Transferat, West Bromwich Albion)
- Jarell Quansah (Transferat la Bayer Leverkusen)
- Louis Enahoro-Marcus (Transferat, Leeds United)
- Owen Beck (Împrumutat, Derby)
- Luis Diaz (Transferat, Bayern Munich)
- Isaac Mabaya (Împrumutat, Wigan Athletic)
- Tyler Morton (Transferat, Olympique Lyonnais)
- Darwin Nunez (Transferat, Al-Hilal)
Bournemouth a făcut o avere din vânzarea a trei fundași
De partea opusă, AFC Bournemouth și-a cumpărat cu 28,9 milioane de euro portar de la Chelsea, dar a făcut o avere din vânzările fundașilor Ilya Zabarnyi, Dean Huijsen și Milos Kerkez la PSG, Real Madrid, respectiv Liverpool.
Bournemouth a încasat, pentru acești trei apărători, nu mai puțin de 172 de milioane de euro.
Veniri:
- Eli Junior Kroupi (Transferat, Lorient)
- Adrien Truffert (Transferat, Rennes)
- Marco Bizot (Transferat, Brest)
- Djordje Petrovic (Transferat, Chelsea)
Plecări:
- Dean Huijsen (Transferat, Real Madrid)
- Jaidon Anthony (Transferat, Burnley)
- Kepa Arrizabalaga (Împrumut încheiat, Chelsea)
- Daniel Jebbison (Împrumutat, Preston)
- Max Aarons (Împrumutat, Rangers)
- Joe Rothwell (Transferat, Rangers)
- Mark Travers (Transferat, Everton)
- Milos Kerkez (Transferat, Liverpool)
- Neto (Transferat, Botafogo)
- Illia Zabarnyi (Transferat, Paris Saint-Germain)