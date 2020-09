CALCULE: Cum ajunge tineretul lui Mutu la EURO. Victoria in Ucraina inseamna 99% CALIFICARE! Scenariul de cosmar prin care pierdem locul 2

Nationala Under 21 a Romaniei a mai facut un pas spre turneul final de anul viitor, iar meciul din Ucraina de la 9 octombrie are caracter decisiv.

Dupa 3-0 cu Malta in deplasare, tricolorii mici antrenati de Adi Mutu si-au consolidat locul 2 in grupa dominata deocamdata de Danemarca. In conditiile in care doar castigatoarea grupei obtine automat calificarea la Euro 2021, Romania are o singura sansa sa urce pe prima pozitie, mai exact sa-si castige toate meciurile pana la final, inclusiv "finala" cu danezii de pe teren propriu din ultima etapa.

Totusi, chiar daca nu va reusi sa castige grupa, Romania poate ajunge si de pe locul 2 la turneul final programat in Ungaria si Slovenia. In contextul pandemiei, UEFA a modificat sistemul initial de calificare, eliminand play-off-urile si permitand unui numar mai mare de echipe de pe pozitia a doua (cinci, in loc de una) sa se califice direct, in functie de punctajul obtinut in grupe.

La cum arata in prezent ierarhia locurilor 2 (eliminand meciurile cu ultima clasata, in cazul nostru Malta), Romania e a doua nationala, cu 13 puncte, dupa Franta si la egalitate cu Polonia, dar in fata Italiei, Germaniei si Portugaliei. Pentru noi, in acest clasament vor mai intra doar rezultatele cu Ucraina si Danemarca, iar o victorie ar insemna enorm, fiind greu de crezult ca in celelalte grupe se vor alinia astrele astfel incat Romania sa coboare mai jos de locul 5 in ierarhia locurilor secunde.

In concluzie, urmatorul meci al echipei lui Mutu, cel de la Kiev din 9 octombrie, este crucial in tentativa Romaniei de a ajunge din nou la Euro, dupa performanta de exceptie a nationalei lui Radoi din 2019. Cu o victorie pe terenul Ucrainei, suntem calificati in proportie de 99 la suta, cu doua partide ramase de disputat.

Exista insa si un scenariu de cosmar prin care Romania poate fi depasita de Ucraina si aruncata pe locul 3 in grupa. Pentru ca acest lucru sa se intample, tricolorii ar trebui sa piarda in Ucraina la o diferenta de 4 goluri (am castigat cu 3-0 in tur si avem golaveraj superior), dupa care ucrainenii sa castige tot pana la final, iar noi sa cedam si confruntarea cu Danemarca.

Programul Romaniei pana la final:

Ucraina - Romania (9 octombrie)

Romania - Malta (13 octombrie)

Romania - Danemarca (17 noiembrie)