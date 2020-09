EXCLUSIV | Dupa 'Mbappe' Coman, FCSB il are si pe 'Mutu' Man! :) Prima reactie a 'perlei' lui Becali dupa golul inscris Maltei

Romania U21 s-a impus in deplasarea din Malta cu 3-0, iar 'tricolorii mici' au ajuns la a doua victorie consecutiva cu Mutu pe banca.

Dennis Man a inscris primul gol al partidei dupa un contraatac superb al nationalei de tineret, iar Costache din penalty si Harut au stabilit scorul final.

Selectionerul Romaniei U21 l-a numit pe Dennis Man noul 'Mutu' din fotbal la finalul meciului. Mijlocasul FCSB a vorbit despre golul inscris, dar si despre prestatia echipei sub comanda noului antrenor.

"Important este ca am castigat, am inalnit o echipa incomoda, pe care daca ii lasam sa joace ne creau probleme, important e ca am inscris de la inceput si am luat cele 3 puncte.

Incercam sa prindem din zbor ideile lui Mister, incet incet de acomodam.

Mister are alte idei de joc, noi incercam sa le prindem din mers, ne bucuram ca e alaturi de noi, am invatat multe de la Mirel, acum a venit Adrian Mutu si incercam sa invatam cat mai multe.

Important este ca a castigat echipa, mai putin ca am inscris eu, nu sunt in masura sa spun daca imi creste sau nu valoarea", a spus Dennis Man la PRO X.