A demonstrat Vlad ca merita sa fie numarul 1 la FCSB? "A fost excelent! Daca nu era el, probabil ca luam 3 goluri pana la pauza!" Fotbalistii ros-albastrilor, remarcati la nationala U21

Andrei Vlad (21 de ani) a reusit o partida exceptionala in Finlanda U21 1-3 Romania U21.

Andrei Vlad este portarul titular al FCSB-ului in acest sezon. In ciuda faptului ca in trecut nu a oferit siguranta in poarta ros-albastrilor, Vlad a oferit o prestatie de exceptie in tricoul nationalei U21.

Jocul facut de portarul FCSB-ului i-a atrans atentia si lui Helmut Duckadam, care nu s-a ferit sa il laude pe tanarul international:

"Andrei Vlad a avut o prestatie foarte buna, excelenta. Daca nu era el, probabil ca la pauza era 2 sau 3 la 0 pentru finlandezi.

Olaru cred ca a fost cel mai bun jucator de pe teren, dupa Vlad. Dennis Man a incercat, dar nu prea a avut reusite. Nu stiu daca a fost afectat, nu trebuia sa-l afecteze. El trebuia sa fie unul dintre cei mai buni de la tineret si sa arate ca merita la echipa de seniori", a spus Duckadam pentru Digi Sport.

Andrei Vlad va avea ocazia sa ofere o noua demonstratie in tricoul nationalei. Malta U21 - Romania U21 va fi in direct pe PRO TV si SPORT.RO, marti, de la 19:00.