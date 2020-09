Selectionerul Romaniei U21 prefateaza meciul cu Malta! Mesajul lui Mutu pentru jucatorii sai dupa victoria importanta cu Finlanda

Malta U21 - Romania U21 se vede IN DIRECT pe PRO X si www.sport.ro, marti, 8 septembrie de la 19:00!

Adrian Mutu a vorbit despre victoria importanta de la debutul pe banca 'tricolorilor mici' si a prefatat si duelul cu Malta. Selectionerul nationalei de tineret a vorbit si despre mesajul pe care l-a avut pentru jucatorii sai.



"Am reusit sa dorm intr-un final, bineinteles ca am avut ganduri despre meci, am avut emotii. Sa fim mandri ca suntem romani, sa jucam, sa jucam nu doar pentru noi si familiile noastre dar si pentru tara noastra pentru a reinvia acest spirit care ne-a unit.

A fost frumos sa ascult imnul de la nivelul gazonului, emotionant. Intr-o alta postura dar senzatiile au fost aceleasi.

Intotdeauna vom porni la victorie indiferent cu ce adversar vom juca, asa cum vom porni si maine seara.

Calificarea la Campionatul European este o mare bucuriie si o realizare pentru mine, asta e ceea ce imi doresc.

Ar fi senzational pentru fotbalul romanesc sa avem in 2021 trei nationale la EURO. Sper din tot sufletul ca si noi si nationala mare sa ne calificam.

'Unde nu ajung picioarele, ajunge inima' e un proverb luat din Italia. Le-am spus si eu si Radu pentru ca a jucat in Italia, e un proverb intens, sunt niste cuvinte mari.

Avem meci dificil cu Austria pentru nationala noastra, dar daca nu i-am batut de atata timp, cred ca a venit momentul sa-i batem", a spus Adrian Mutu.