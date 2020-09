"Nu as vrea sa-l laud prea mult!" Adrian Mutu mai are pana sa confirme la nationala U21! Meciul cu Finlanda putea sa aiba alt deznodamant: "Ne-au pus probleme!"

Malta U21 - Romania U21 va fi in DIRECT pe PRO TV si SPORT.RO, marti, de la 19:00.

Adrian Mutu a debutat cu o victorie pe banca nationalei U21 a Romaniei, insa Mihai Stoichita nu se grabeste sa il laude pe noul selectioner. Tricolorii mici s-au impus cu 3-1 in Finalnda si au venit la doar 3 puncte de liderul Danemarca.

Directorul tehnic al FRF spune ca meciul de vineri putea fi mult mai greu daca finlandezii reuseau sa marcheze primii. Mihai Stoichita spune ca Romania U21 a inceput ezitant in ambele reprize si asta putea sa ii coste pe fotbalistii lui Mutu:

"Nu as vrea sa-l laud prea mult pe Adi (n. r. Mutu). Am stat de vorba cu el si ieri seara. Ma bucura foarte mult faptul ca el a avut un joc consistent, dar cu doua perioade in care finlandezii ne-au pus probleme, in debutul ambelor reprize. Daca marcau in prima repriza poate devenea mult mai greu. Am stat foarte mult de vorba cu el,

e un moment de entuziasm, o sa il gestioneze, dar vreau sa confirme de la meci la meci tot ce a lasat in anumite parti ale jocului pe care l-a sustinut in Finlanda. E imprevizibil, asa cum a fost si ca fotbalist. Are solutii tactice, 4-3-3 pe care il joaca el este foarte elastic, e un antrenor cu idei. Avem o generatie acolo care confirma ca nu e intamplator ce s-a intamplat pana acum cu aceste reguli U21. Nu putem sa contestam faptul ca si Radoi si Mutu dispun de jucatori care au valoare in continuare, nu doar la nu stiu cati ani de zile.

E mare lucru si e bine sa beneficiezi de acesti jucatori tineri", a spus Mihai Stoichita la Ora Exacta in Sport.

