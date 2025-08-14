LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 21:30, Universitatea Craiova joacă în deplasare la Spartak Trnava pentru calificarea în play-off-ul Conference League, după 3-0 în prima manșă din turul 3 preliminar al competiției.

Meciul se joacă pe Stadionul ”Anton Malatinsky” din Trnava, cunoscut și drept ”City Arena”.

Mirel Rădoi: ”Am face o mare greşeală să considerăm că suntem deja calificaţi”



Antrenorul oltenilor, Mirel Rădoi, a avertizat la conferința de presă dinaintea returului:

"A fost o primă repriză câştigată de noi. Nu înseamnă că prin prisma rezultatului suntem deja calificaţi şi mergem mai departe. Am face o mare greşeală în acel moment să considerăm că suntem deja calificaţi.

Am revăzut partida noastră, am văzut partida jucată în campionat în ultima etapă, am revăzut returul de acasă. Va fi o atmosferă incendiară. Cu ce ne poate surprinde? Că sunt mult mai agresivi.

Ne aşteptăm la momente mult mai grele decât în tur, dar asta nu înseamnă că nu suntem pregătiţi. Nu prea mă tem la fotbal, dar gândul te duce după ceea ce s-a întâmplat în prima etapă. Chiar dacă vorbim despre un meci internaţional, care e diferit ca intensitate, trebuie să avem echilibru şi dacă mâine seară vom aborda partida de la început cu gândul că avem un avantaj de trei goluri, vom face un meci mai uşor pentru cei de la Trnava.

Trebuie să luăm în considerare că meciul acesta pleacă de la 0-0".

Tudor Băluță: ”Ne aşteaptă un meci greu cu Trnava, toţi suntem conştienţi de importanţa lui”



Revenit în Superligă după ce în ultimul sezon a retrogradat cu Slask Wroclaw din Polonia, Tudor Băluță a subliniat că el și colegii săi sunt conștienți de importanța partidei, indiferent de acel 3-0 din tur:

"Ştim că ne va aştepta un meci greu mâine. Suntem foarte concentraţi, suntem foarte bine pregătiţi, avem şi experienţa primului meci. Avem în gând să facem un meci bun mâine care să ne califice mai departe.

Eu nu mă gândesc la meciul tur, mă gândesc că avem un meci mâine. Ce a fost acum o săptămână a fost, ne concentrăm ca mâine să facem un rezultat bun care să ne permită calificarea.

Atmosfera e bună, suntem bine, cred că toată lumea e conştientă de importanţa meciului. Toată lumea e pregătită, s-a lucrat bine la antrenamente în aceste zile.

Vom vedea dacă vor putea să ne surprindă, cu siguranţă vor încerca tot ce ţine de ei să se califice. Pe mine mă interesează mai mult ceea ce facem noi".

