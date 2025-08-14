Oltenii au întâlnit-o pe Spartak Trnava în al treilea tur preliminar UEFA Europa Conference League. În prima manșă, disputată pe stadionul ”Ion Oblemenco” din Bănie, echipa pregătită de Mirel Rădoi s-a impus cu 3-0 și părea că și-a asigurat calificarea în play-off-ul preliminariilor.



În retur, Universitatea Craiova a început cum nu se putea mai bine. Ștefan Baiaram a deschis scorul în minutul 32, iar oltenii aveau 4-0 la general. Doar că Spartak Trnava a început asediul la poarta lui Isenko imediat după reușita Craiovei.



Milos Kratocvhil a restabilit egalitatea (minutul 36), iar în actul secund, slovacii au înscris pe bandă rulantă. Patrick Nwadike a dus scorul la 2-1 (minutul 63), Phlip Azango a majorat diferența (minutul 68), iar Timotej Kudlicka (minutul 80) a dus meciul în prelungiri.



În minutul 101, Tudor Băluță a înscris pentru 4-2, Nsimba a marcat pentru 4-3 (minutul 117) iar Universitatea Craiova s-a calificat în play-off-ul Europa League după ce tabela de marcaj a rămas nemodificată până la fluierul de final al celor 120 de minute al englezului Stuart Attwell.



Slovacii au reacționat imediat după ce Craiova a învins-o pe Spartak și a ocolit o rușine istorică la Trnava



Presa din Slovacia a reacționat după meciul de coșmar pentru Trnava.

”Din păcate, Trnava a încasat două goluri în prelungiri, ceea ce înseamnă că este eliminată din Cupa Europeană. Un miracol era pe cale să se întâmple, dar, în cele din urmă, nu s-a produs. Un final amar pentru Trnava, care a oferit o prestație eroică astăzi”, a scris sport.aktuality.sk.

