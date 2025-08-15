Ioan Becali consideră că Ștefan Baiaram, atacantul Universității Craiova, este, probabil, cel mai bun produs de export pe care fotbalul românesc îl are de oferit în acest moment.

Ioan Becali: ”L-am propus pe Baiaram la 3-4 echipe importante!”

În vârstă de 22 de ani, Baiaram s-a confruntat în ultimii ani cu o serie de accidentări, însă pare că atacantul a atins acum cea mai bună formă a carierei. În acest sezon, Baiaram a marcat deja patru goluri în opt meciuri disputate, două în Superliga, două în preliminariile Conference League.

Renumitul agent crede că clubul din Bănie ar putea da o lovitură în mercato chiar și în această vară, însă oltenii trebuie să se aștepte la un preț realist, între 5 și 7 milioane de euro.

Becali a dezvăluit că l-a propus pe Baiaram la patru cluburi, dintre care trei sunt echipe de top de la care așteaptă încă un răspuns.

”Da, Baiaram e unul dintre cei mai buni jucători din Superliga în momentul ăsta. E acolo, cel mai în formă e altceva. Cel mai bun… E acolo, printre alți câțiva. E bun, e tânăr, are 22 de ani.

Da (n.r. e cel mai bun produs de export din România), și mai e timp până se închid transferurile, Craiova să dea o lovitură. Da, e un jucător de 5,6,7 milioane, depinde de ce echipă găsește. Și unde e echipa care are nevoie de postul ăsta.

Eu l-am propus la 3-4 echipe importante. Le-am spus că prețul e între 5 milioane jumate, 6 milioane jumate, șapte. Și în cazul în care sunt interesați să intre pe fir cu domnul Rotaru, proprietarul clubului Craiova. Așteptăm.

Rotaru e un negociator foarte bun, dar de multe ori, nu că e obligat, înțelege și el. Sunt atâtea motive azi să închei un contract când e o diferență de cinci, șapte sute de mii sau chiar de un milion. Pentru că sunt atâtea premii să le pui ca bonus încât poți să ajungi la mai mult decât dacă ajungi la un acord. Civilizat, da, civilizat, echilibrat (n.r. 6 milioane pentru Baiaram). Și Mihăilă s-a vândut cu 9 jumate, acum s-a vândut cu 3. Și e tânăr. Și el poate fi vândut cu 5,6,7. (...)

L-am propus la trei sau patru echipe, trei foarte bune și a patra bună. Numai la campionate mari. La campionate mari intră și Turcia”, a spus Ioan Becali la Fanatik.