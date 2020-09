EXCLUSIV | 'Tinta' Mihaila, in extaz dupa victoria din Finlanda! Ce a spus dupa ce a inscris un SUPER-GOL la debutul lui Mutu

Romania U21 s-a impus cu 3-1 in Finlanda la debutul lui Adrian Mutu pe banca nationalei.

'Tricolorii mici' au inceput cu dreptul mandatul lui Adrian Mutu la nationala. Olaru, Mihaila si Ciobanu au inscris in poarta Finlandei, in timp ce singurul gol al gazdelor a fost marcat de Soisalo.

Autorul unui gol superb, Valentin Mihaila a vorbit la finalul meciului despre victoria importanta obtinuta, dar si despre obiectivele sale la nationala lui Mutu.

"A fost o partida foarte grea, ne asteptam avand in vedere ca terenul a fost greu. A doua repriza ne-a iesit mult mai bine si am reusit sa inscriem.

Au avut ocazii foarte mari in primele minute, sunt bucuros ca am reusit sa scapam de ele si sa intram in joc.

Imi doresc sa inscriu la fiecare partida, se pare ca meciurile cu Finlanda mi-au priit.

Mereu cand vin la echipa nationala sunt onorat sa joc si sunt bucuros ca e o atmosfera foarte buna aici, chiar daca nu ne-am atins obiectivele la nivelul de club.

E o onoare si mandrie sa imbrac tricoul nationalei, sper sa imbrac si pe viitor si sa ne calificam la Campionatul European.

Poate dupa meciul cu Malta daca vom castiga ne va face cinste. Suntem foarte bucurosi ca sunt alaturi de noi oriunde, vreau sa la multumesc, daca era stadionul deschis stiu ca era plin.

'Tinta' e o porecla de cand eram mic, nu imi aduc aminte de ce mi s-a spus asa", a spus Valentin Mihaila la finalul meciului.