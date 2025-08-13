LIVE EXCLUSIV pe VOYO și LIVE VIDEO pe Sport.ro, FCSB joacă în deplasare, joi de la ora 21:00, meciul decisiv cu Drita din Kosovo, după 3-2 în prima manșă din turul 3 preliminar Europa League.

Campioana României a picat din Champions League în Europa League, după 3-1 și 1-2 cu Inter Club d'Escaldes din Andorra și 0-1 și 1-2 cu KF Shkendija din Macedonia de Nord în preliminariile continentale.

În cazul în care o elimină pe Drita, FCSB se califică în play-off-ul Europa League, unde va înfrunta formația scoțiană Aberdeen.

Dacă este eliminată de Drita, FCSB coboară în play-off-ul Conference League și va juca împotriva câștigătoarei din duelul Differdange (Luxemburg) - Levadia Tallinn (Estonia).

Elias Charalambous, fără Radunovic și Alibec, dar cu Olaru



În lotul lui Elias Charalambous nu se află pentru returul cu Drita nici Risto Radunovic, nici Denis Alibec.

A revenit în schimb căpitanul Darius Olaru.

Lotul lui FCSB pentru returul cu Drita



Lukas Zima

Ștefan Târnovanu

Valentin Crețu

Alexandru Pantea

Baba Alhassan

Daniel Graovac

Siyabonga Ngezana

Mihai Popescu

David Kiki

Adrian Șut

Vlad Chiricheș

Juri Cisotti

Mihai Lixandru

Malcom Edjouma

David Miculescu

Darius Olaru

Mihai Toma

Dennis Politic

Octavian Popescu

Alexandru Stoian

Daniel Bîrligea

Remontada kosovară în Drita – FCSB? Răspunsul analiștilor



FCSB a evitat un adevărat dezastru, pe Arena Națională, când a întâlnit Drita (Kosovo), săptămâna trecută. În minutul 50, tabela arăta un scor șocant: 2-0 pentru oaspeți. Din fericire, de aici a început revenirea campioanei noastre, care s-a impus cu 3-2.

Rezultatul de joia trecută a oprit o serie groaznică pentru bucureșteni, de patru înfrângeri la rând în toate competițiile. Din păcate pentru ei, meciul din weekend, FCSB – Unirea Slobozia (0-1) a demonstrat că, în ciuda succesului cu Drita, criza roș-albaștrilor se prelungește.

Chiar dacă echipa cuplului Pintilii – Charalambous e ciuca bătăilor, în această vară – FCSB are deja 6 înfrângeri în 11 partide! – analiștii de la Football Meets Data o „văd“ deja în play-off-ul Europa League.

Cea mai mare platformă dedicată analizelor din fotbalul internațional a luat la puricat meciurile din turul 3 preliminar Europa League, după rezultatele înregistrate în prima manșă. Iată procentele trecute în dreptul celor două formații care se vor întâlni, joi, la Priștina:

*Drita – 12% șanse de calificare

*FCSB – 88% șanse de calificare

