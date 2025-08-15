Startul a fost fulgerător: după doar 25 de secunde, Juri Cisotti a trimis cu capul în plasă centrarea perfectă a lui Vali Crețu, la capătul unei faze construite rapid din centrul terenului.



În minutul 18, Miculescu a făcut 2-0 după o acțiune a lui Bîrligea și un șut precis la colțul scurt. Gazdele au redus din diferență după pauză, dar Dennis Politic a închis tabela în minutul 85, cu un șut la colțul lung.



Risto Radunovic, OUT până în octombrie!



Bucuria calificării a fost însă umbrită de vești proaste: Risto Radunovic, fundașul stânga titular al roș-albaștrilor, suferă de pubalgie și va lipsi în jur de șase săptămâni.



Muntenegreanul de 33 de ani nu a făcut deplasarea în Kosovo, preferând să rămână în București pentru tratament. Astfel, va rata și „dubla” cu Aberdeen din play-off-ul european, programată pe 21 și 28 august.



Sport.ro a discutat cu un expert în recuperare sportivă, care a explicat că în cazurile de pubalgie moderate, perioada de pauză este de 6-12 săptămâni, cu repaus activ, fizioterapie și revenire treptată la antrenamente.



Dacă totul merge conform planului, Radunovic ar putea reveni în Superliga pe 27 septembrie, contra Oțelului, dar dacă apar complicații, e posibil ca revenirea să se amâne până la derby-ul cu Universitatea Craiova, din 4 octombrie.

