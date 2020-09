EXCLUSIV | "De la mine n-o sa auziti niciodata asta!" Mutu, prima reactie dupa 3-1 cu Finlanda: "Au ajuns cu inima unde n-au ajuns cu picioarele!"

Adrian Mutu a debutat cu o victorie convingatoare pe banca nationalei de tineret.

Desi a suferit in prima repriza, Romania a reusit sa reziste datorita interventiilor lui Vlad, apoi a dat lovitura prin actiunile oamenilor din atac.

Mutu promite sa nu-si certe niciodata jucatorii si se declara impresionat de efortul fotbalistilor sai.

"Scopul era sa luam cele 3 puncte. A plouat, baietii au fost putin timorati. A doua repriza ne-am relaxat si am putut sa jucam mai bine. Stiam ca finandezii sunt buni la faze fixe, le-am atras atentia baietilor ca asta e punctul lor forte. Nu aveam cum sa controlam lucrurile astea, dar eram pregatiti. Ma bucur ca baietii au rezistat, unde n-au ajuns cu picioarele au ajuns cu inima. Ma bucur ca au avut atitudine. N-am tipat la ei ca sa-i cert, i-am incurajat. Stiu ca sustinerea de pe margine e foarte importanta, mai ales la varsta lor. De la mine o sa auda de pe margine doar incurajari si indicatii tactice. Pe Mihaila si pe Man i-am bagat putin mai in interior, asa au venit ocaziile lui Man si golul lui Mihaila. Ne-am creat foarte multe ocazii in repriza a doua, cred ca rezultatul e corect. Inceputurile de joc au fost mereu dificile, trebuie sa eliminam tensiunea cand intram in teren. Le-am facut la antrenament, baietii le stiu. Am mare incredere in ei. Le-am zis sa joace cu mai multa personalitate", a spus Mutu la PRO TV.