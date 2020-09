VIDEO | Antrenament INEDIT pentru nationala U21! La ce exercitiu i-a supus Adrian Mutu inaintea duelului cu Malta

Malta U21 - Romania U21 va fi IN DIRECT pe PRO TV si SPORT.RO, marti, de la 19:00.

Nationala U21 a ajuns in Malta dupa ce s-a impus in Finalnda, scor 3-1, la meciul de debut al lui Mutu.

Tricolorii au efectuat primul antrenament din Malta, inaintea duelului care va avea loc in direct pe PRO TV si SPORT.RO, marti, 8 septembrie, de la 19:00

Sedinta de pregatire organizata de Mutu a fost una de refacere, iar fotbalistii s-au amuzat de exercitiul propus la antrenament.

Impartiti in grupe de cate doi, fotbalistii au trebuit sa tina mingea intre ei in diferite pozitii, iar in cazul in care o scapatu trebuia sa o ia de la capat.