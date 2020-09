VIDEO | Cum si-a motivat Mutu fotbalistii inaintea debutului pe banca U21! "Ne jucam viitorul! Nu-mi plac jumatatile de masura"

Adrian Mutu si-a inceput cu dreptul cariera de selectioner al nationalei U21. Romania U21 s-a impus in Finlanda, scor 3-1 si se lupta pentru o noua calificare la Campionatul European.

Olaru (21'), Mihaila (57') si Ciobanu (84') au fost marcatorii de la debutul lui Adrian Mutu pe banca Romaniei U21. Tricolorii s-au impus cu 3-1 in Finlanda si s-au apropiat la 3 puncte de liderul Danemarca.

Fotbalistii s-au simtit excelent pe teren sub comanda noului selectioner, intre jucatori si Adrian Mutu fiind o chimie perfecta.

Mutu si-a incurajat fotbalistii inaintea meciului cu Finlanda si le-a explicat de isi doreste de la ei:

"In 3 zile ne jucam calificarea, in 3 zile ne jucam viitorul nostru! Jumatatile de masura, dupa cum stiu si cei care au fost cu mine in stagiul de pregatire, nu-mi plac.

Eu sunt un baiat, un antrenor care imi place sa va las relaxati, sa nu va bat la cap atunci cand nu avem antrenament, dar cand suntem aici, jucam.

Suntem concentrati, facem ce trebuie sa facem, faceti ce va spun eu sa faceti! Mergem sa castigam, dupa aia ne relaxam. N-avem mult la dispozitie, avem cateva zile si trebuie sa stiti ce aveti de facut.

Dupa-amiaza incepem sa lucram, n-avem mult la dispozitie, cateva zile, si trebuie sa stiti ce aveti de facut. Nu sunt multe chestii, sunt cateva chestii, dar vreau sa facem perfect, pentru ca, daca le facem, o sa vedeti ca vom castiga", a spus Mutu pentru FRF TV.

Pentru Romania U21 urmeaza meciul cu Malta U21, care va avea loc marti, 8 septembrie, si va fi in DIRECT pe PRO TV si SPORT.RO.