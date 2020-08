BREAKING NEWS | Oferta CONCRETA pentru Dennis Man si Florinel Coman! 'Perlele' lui Gigi Becali sunt dorite la PACHET: ce club e gata sa-i cumpere si care e SUMA de TRANSFER

Un club ar fi pus banii pe masa pentru un transfer la pachet al 'perlelor' lui Gigi Becali.

Atat pentru Dennis Man, cat si pentru Florinel Coman au fost mai multe discutii in ultima perioada, insa pentru niciun dintre cei doi nu s-a concretizat nimic.

Man a fost cel mai aproape sa se desparta de FCSB, dupa ce Norwich a venit la la Bucuresti pentru a negocia direct cu Gigi Becali, insa nu au ajuns la un acord din punct de vedere financiar.

TSKA Moscova vine acum cu o propunere bomba pentru Gigi Becali: Man si Coman, luati la pachet!

Rusii ar fi facut o propunere concreta de 12 milioane de euro pentru ambii jucatori ai ros-albastrilor, cu posibilitatea acordarii mai multor bonusuri in functie de performante, anunta Gazeta.

Va fi greu de crezut ca Gigi Becali sa accepte o astfel de suma, in conditiile in care pretul cerut separat pe cei doi jucatori se invarte in jurul a 10 milioane de euro.

Mai mult, patronul ros-albastrilor a declarat in repetate randuri ca nu este dispus sa ii vanda acum, inainte ca echipa sa isi termine calificarile pentru cupele europene.