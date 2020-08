"M-a dezamagit Alibec! Cand esti profesionist nu faci asa!" Dezamagit de atacantul Astrei, IMPRESIONAT de Dennis Man! Reactia unui antrenor roman dupa victoria FCSB-ului la Giurgiu

Gabriel Manu, antrenorul celor de la Metaloglobus este dezamagit de prestatia lui Denis Alibec.

Gabriel Manu (38 de ani), antrenorul care a semnat de scurt timp cu Metaloglobus, a declarat ca este multumit de ceea ce a gasit la formatia din Liga a 2-a.

Fostul secund al lui Laurentiu Reghecampf la Al Wasl, a spus ca a ramas dezamagit de prestatia lui Denis Alibec din partida contra FCSB-ului, dar a mentionat si ce jucator din Liga 1 este pe placul sau.

"Am reusit sa cunosc jucatorii, dar si potentialul echipei. Ma bucur foarte tare ca m-am alaturat unui proiect in care avem jucatori care joaca de 3-4 ani impreuna. Am jucatori de valoare si sper sa facem o figura frumoasa in acest campionat.

Vad acum un Toni Petrea mult mai serios si mai concentrat pe treaba. Ma bucur pentru el, e un inceput bun. La Astra sunt si niste conditii putin mai diferite, din pacate, dar cu siguranta cred ca-si vor reveni cat de curand.

N-am un jucator care sa ma impresioneze din Liga 1, dar un pic m-a dezamagit Denis Alibec aseara. Se vorbeste foarte mult despre transferul lui. Atunci cand esti profesionist, chiar daca ai o discutie despre un transfer in primul rand trebuie sa-ti faci meseria la capacitate maxima. Eu cred ca, daca discutam de un jucator de la Borussia Dortmund la o echipa mai puternica era alta situatie. El este un jucator foarte valoros, dar m-a dezamagit.

Foarte tare mi-a placut Dennis Man. Este un jucator de calitate si cred ca va trebui la un moment dat sa se transfere la o echipa tare din Europa. Are viziune in teren, poate sa-ti dea o pasa decisivia in situatii inedite", a declarat Gabi Manu la emisiunea Ora exacta in Sport de pe PRO X.