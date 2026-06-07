Meciul a avut loc în deschiderea finalelor la senioare, între CSM Bucureşti – Brest, pentru medalia de bronz, respectiv Gyor ETO – Metz, pentru trofeul din 2026.

Pentru CSM Bucureşti au marcat Iliescu 8 goluri, Antonescu 7, Petrache 7, Sprâncenatu 6, Stanciu 6, Zabuliche 5, iar de la DVSC Debrecen s-au remarcat Takacs 13, Kun 6, Burja 4, Friderikusz 4, Kun 4, Nyiro 4.

CSM București, înfrângere în finala Ligii Campionilor U17 cu Debrecen

În finala mică la U17, Gyor ETO – FTC Budapesta, scor 34-24.

În semifinalele Ligii Campionilor U17, CSM Bucureşti a dispus, după prelungiri, de Gyor ETO, cu 41-39, iar DVSC Debrecen a eliminat pe FTC Budapesta, scor 28-27.

Clasament final Turneul F4 al primei ediţii EHF Youth Club Trophy: 1. DVSC Debrecen, 2. CSM Bucureşti, 3. Gyor ETO, 4. FTC Budapesta.

Echipa de junioare a campioanei României, antrenată de Alex Moise, s-a calificat la Turneul F4 după două victorii la turneul preliminar de la Ankara, 33-29 cu Odense şi 35-28 cu Kepesz BSK.

EHF Youth Club Trophy s-a organizat pentru prima dată la feminin, la categoria de vârstă U17, cu 16 echipe participante, scrie News.ro.

La Turneul F4 s-au calificat cluburile ungare – Gyor, FTC Budapesta şi DVSC Debrecen, respectiv CSM Bucureşti. De preliminarii nu a trecut echipa de junioare a Gloriei Bistriţa.

La Budapesta se joacă, de la ora 16.00, finala mică la senioare, între CSM Bucureşti – Brest, iar de la ora 19.00, finala pentru trofeul din 2026, între Gyor ETO – Metz.