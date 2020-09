Clipe grele pentru Dennis Man! "Perla" lui Gigi Becali a dezvaluit unul dintre cele mai grele momente ale carierei sale. Jucatorul FCSB-ului, mai sincer ca niciodata 

Chemat la nationala U21 de Adrian Mutu, mijlocasul FCSB-ului, Dennis Man, a raspuns curiozitatilor fanilor.

Dennis Man (22 de ani) a raspuns unei serii de 10 intrebari fanilor prin intermediul unui interviu acordat celor de la FRF. Mijlocasul FCSB-ului a povestit despre cea mai mare emotie traita pana acum in cariera sa, ce campionat i s-ar potrivi cel mai bine, ce sistem de joc, dar si care a fost cel mai greu moment al carierei sale.

Man joaca la FCSB din anul 2016.

"Cea mai mare emotie am trait-o pe Arena Nationala, la 1-0 cu Lazio. Iar golul din finala Cupei Romaniei, poate nu este cel mai spectaculos, dar este important, ne-a adus si un trofeu.

Cred ca Spania mi s-ar potrivi, iar sistemul preferat este 4-3-3. Inainte de un meci mai ascult muzica, ma mai uit la seriale, chestii de genul acesta. Incerc sa ma gandesc la ce am de facut in ziua meciului, concentrare la meci, nimic mai mult", a declarat Dennis Man pentru FRF.

Fotbalistul aradean a dezvaluit si care a fost cel mai greu moment al carierei sale de pana acum.

„Am avut o accidentare la spate cand eram mai micut care m-a tinut 5-6 luni in afara fotbalului, a fost cea mai grea perioada din viata mea, aveam dureri foarte mari, fotbalul era departe, imi lipsea foarte mult, dar am avut familia langa mine care m-a sustinut si am putut trece peste", a incheiat Man.