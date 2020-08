Urmeaza Dennis Man?! Norwich se pregateste de PROMOVARE! Englezii au facut deja 9 TRANSFERURI: fotbalisti de la Tottenham sau Everton, adusi pentru indeplinirea obiectivului

Mutarea lui Man in Anglia a picat din cauza neintelegerilor la pret. Norwich a oferit in jurul a 7 milioane de euro, in timp ce Gigi Becali si-ar fi dorit ca toata afacerea sa se ridice la 15 milioane de euro.

Recent, presa din Anglia anunta ca Norwich nu a renuntat inca la Man si va mai incerca sa faca o noua oferta pentru internationalul roman. Pana atunci, clubul din Championship se misca rapid pe piata transferurilor si a realizat deja 9 mutari.

Retrotradata din Premier League la finalul sezonului recent incheiat, Norwich are ca principal obiectiv o noua promovare. Majoritatea jucatorilor sositi la echipa sunt U23, iar printre ei se afla si fotbalisti cu meciuri in Premier League sau Bundesliga.

Kieran Dowell (23 de ani), Oliver Skipp (19 ani), Matthew Dennis (18 ani), Sebastian Soto (20 de ani) , Bali Mumba (18 ani), Przemysław Płacheta (23 de ani), Philip Heise (30 de ani), Danel Sinani (24 de ani) si Melvin Sitti (20 de ani) sunt jucatorii adusi.

Oliver Skipp a fost imprumutat pentru un sezon de la Tottenham. Mijlocasul defensiv cotat la 7.2 milioane de euro a evoluat deja 23 de meciuri pentru echipa mare a lui Spurs, unde a reusit sa ofere si 2 pase decisive.

Norwich aren’t messing about. Nine new players through the door, all aged 18-23. The other two relegated clubs have made one signing between them, due to the manager hunt taking priority.