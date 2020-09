VIDEO | Sa vina MILIOANELE!!! Forma de ZILE MARI pentru Dennis Man! Inca un HATTRICK pentru 'PERLA' lui Becali: 8 goluri in ultimele 4 meciuri jucate

Dennis Man (22 de ani) traverseaza o forma incredibila si marcheaza pe banda rulanta.

Man a reusit o tripla in meciul FCSB - FC Arges. Atacantul a deschis scorul in minutul 13 cu un sut plasat cu stangul, iar 9 minute mai tarziu a scapat singur spre poarta adversa. Man l-a invins pe portarul Argesului cu o scarita si a ajuns la 7 goluri in ultimele 4 partide jucate.

Man a jucat perfect si in repriza secunda si a oferit mai multe pase bune coechipierilor sai care se puteau incheia cu gol. In minutul 72, Man a reusit tripla cu un sut la firul ierbii de la marginea careului.

Golul 1 cu FC Arges

Golul 2 cu FC Arges

Golul 3 cu FC Arges

In Europa League, Man a reusit un hat-trick impotriva lui Backa Topola. Inaintea duelului din Europa, Man mare si in poarta lui Voluntari, dar si pentru echipa nationala U21, in victoria cu 3-0 din Malta.

Man este al doilea cel mai bine cotat fotbalist din Liga 1, fiind evaluat la 5 milioane de euro, potrivit Transfermarkt. Doar Florinel Coman il depaseste, acesta avand o cota de 5.5 milioane de euro.