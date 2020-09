FCSB - FC Arges, LIVE TEXT de la ora 21:30 | FC Arges are o sansa importanta sa obtina victoria in fata unui FCSB "carpit"! Echipele probabile

Din articol Echipele probabile:

Cel mai important meci al zilei din Liga 1 este cel dintre FCSB si FC Arges. "Ros-albastrii" vor primi vizita nou-promovatei intr-o partida ce se anunta extrem de dificila.

Asta pentru ca FCSB este decimata din cauza noului coronavirus. Noua jucatori sunt infectati Covid-19, Florinel Coman s-a accidentat in meciul cu Backa Topola, iar titularii de drept ar trebui sa fie odihniti pentru duelul din turul 3 preliminar al Europa League cu Slovan Liberec.

Patronul FCSB-ului, Gigi Becali, a fost vazut sambata la meciul echipei secunde a clubului, la care au asistat si Mihai Pintilii dar si mai multi dintre jucatorii primei echipei. Acest lucru ar putea insemna ca vor fi aduse forte proaspete de la echipa din Liga a 3-a pentru meciul din aceasta seara.

Echipa lui Toni Petrea este pe locul 5, cu 6 puncte, iar FC Arges ocupa a 15-a pozitie a clasamentului, reusind sa acumuleze un singur punct in primele 3 etape ale Ligii 1.

FCSB a inceput sezonul in forta si a trecut cu 3-0 de FC Viitorul si Astra Giurgiu, dar s-a impiedicat de FC Voluntari in etapa trecuta, in timp ce echipa pregatita de Ionut Badea a obtinut doar o remiza in meciul cu UTA Arad, fiind invinsa de FC Botosani si Gaz Metan Medias.

Cele doua echipe nu s-au mai intalnit intr-un meci direct din sezonul 2008/09, de la ultima prezenta in Liga 1 a pitestenilor. Atunci FCSB castiga meciul tur, iar returul se incheia la egalitate.

Partida dintre FCSB si FC Arges este programata de la 21:30 si va fi transmisa in format LIVE TEXT pe www.sport.ro.

FCSB: Udrea - Pantea, Trif, Tand, Botezatu - Timis, Oct. Popescu, Ardelean - Horsia, Istrate, R. Ion

FC Arges: Croitoru - Matei, Turda, Leca, Musat - Prepelita, Meza Colli - Deac, Cozma, Mirica - Mediop