Naţionala de volei masculin a României a învins Kosovo cu scorul de 3-0 (25-19, 25-18, 25-14), sâmbătă, la Riga (Letonia), în al patrulea turneul al Ligii Europene.
FOTO România s-a distrat cu Kosovo! Victorie facilă pentru tricolori
Naționala de volei masculin joacă în Liga Europeană.
Tricolorii, după 0-3 cu Letonia în primul meci de la Riga, au obţinut o victorie facilă, într-o oră şi 21 de minute.
Alexandru Raţă s-a remarcat cu 16 puncte, Rareş Bălean a reuşit 14 puncte, iar Bela Bartha 10.
Erion Bajrami, cu 12 puncte, a fost cel mai bun de la învinşi.
Duminică se va juca meciul Letonia - Kosovo.
Greu să ajungem în Final Four
În clasamentul provizoriu, România ocupă locul 12, cu 3 puncte.
România va juca următoarele meciuri pe 12 şi 14 iunie, la Mioveni, cu Azerbaidjanul, respectiv Spania.
Primele patru clasate la finalul fazei ligii a competiţiei se vor califica la turneul Final Four.
Foto: Dreamstime, FR Volei / Info: Agerpres
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