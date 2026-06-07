FOTO România s-a distrat cu Kosovo! Victorie facilă pentru tricolori

România s-a distrat cu Kosovo! Victorie facilă pentru tricolori Volei
SPORT.RO
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Naționala de volei masculin joacă în Liga Europeană.

TAGS:
echipa nationala de voleiBela BarthakosovoAlexandru RațăRareș Bălean
Din articol

Naţionala de volei masculin a României a învins Kosovo cu scorul de 3-0 (25-19, 25-18, 25-14), sâmbătă, la Riga (Letonia), în al patrulea turneul al Ligii Europene.

România - Kosovo 3-0 la Riga, după România - Letonia 0-3

Tricolorii, după 0-3 cu Letonia în primul meci de la Riga, au obţinut o victorie facilă, într-o oră şi 21 de minute.

Alexandru Raţă s-a remarcat cu 16 puncte, Rareş Bălean a reuşit 14 puncte, iar Bela Bartha 10.

Erion Bajrami, cu 12 puncte, a fost cel mai bun de la învinşi.

Duminică se va juca meciul Letonia - Kosovo.

Greu să ajungem în Final Four

În clasamentul provizoriu, România ocupă locul 12, cu 3 puncte.

România va juca următoarele meciuri pe 12 şi 14 iunie, la Mioveni, cu Azerbaidjanul, respectiv Spania.

Primele patru clasate la finalul fazei ligii a competiţiei se vor califica la turneul Final Four.

Foto: Dreamstime, FR Volei / Info: Agerpres

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