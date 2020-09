Dennis Man, cel mai greu transfer al Anamariei Prodan! "Nu-l voia nimeni, nici macar Reghe!" Cum a fost convins Gigi Becali de potentialul atacantului

Dennis Man este al doilea cel mai voloros jucator de la FCSB, cu o cota de 5 milioane de euro, potrivit Transfermarkt.

Dennis Man (22 de ani) a fost adus de FCSB de la UTA Arad, in 2016, iar ascensiunea acestuia a fost una remarcabila. In momentul in care facea pasul la echipa lui Gigi Becali, avea o cota de doar 200.000 de euro, insa pe parcursul celor patru ani petrecut la FCSB cota lui Man a crescut de 25 de ori, ajungand la 5 milioane de euro.

Cu toate acestea, Anamaria Prodan, impresara lui Man, spune ca transferul atacantului la FCSB a fost cea mai grea mutare pe care a realizat-o pana in prezent.

Adus la FCSB in mandatul lui Reghecampf, Dennis Man nu a fost dorit de nimeni la FCSB, insa patronul Gigi Becali a avut ultimul cuvant de spus:

"Cel mai greu transfer a fost al lui Dennis Man de la UTA la Steaua. Pentru ca nu-l voia nimeni, numai eu si patronul. Nici macar Reghe nu l-a vrut ca era mic si ei jucau in Liga Campionilor. Pe Gigi l-am sunat, juca UTA barajul si i-am zis: 'Patroane, uite-l pe copilul asta'. S-a uitat, a zis: 'Ok. Eu il aduc peste toata lumea.' A fost alegerea lui Gigi Becali", a spus Anamaria Prodan pentru Telekom Sport.