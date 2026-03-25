În timp ce se propagă ideea că alcătuirea lotului României e dificilă la fiecare acțiune, problema selecției nu este una presantă. În afara jucătorilor convocați în perspectiva meciurilor cu Turcia și Slovacia / Kosovo mai putem forma un prim "11" competitiv și mai avem 30 de fotbaliști care pot oricând să răspundă convocării. În calcul nu au fost luați Dennis Drăguș (suspendat), Ionuț Radu (incert din punct de vedere medical), Louis Munteanu, Alexandru Chipciu, Marius Marin, Mihai Popescu (accidentați sau în recuperare), Alexandru Mitriță, Alin Toșca (retrași de la echipa națională) și Daniel Boloca (refuză convocarea).

Un posibil prim "11" format din jucătorii neconvocați pentru play-off:

Valentin Cojocaru (Pogon Szczecin) - Tony Strata (Vitoria Guimnaraes), Bogdan Racovițan (Rakow Czestochowa), Umit Akdag (Alanyaspor), Raul Opruț (FC Dinamo) - Darius Olaru (FCSB), Cătălin Cîrjan (FC Dinamo) - Alexandru Ioniță (Yunnan Yukun), Alexandru Maxim (Gaziantep FK), Ianis Stoica (Estrela Amadora) - Daniel Paraschiv (FC Rapid)

Rezerve - Ștefan Târnovanu (FCSB), Răzvan Sava (Udinese), Otto Hindrich (Legia Varșovia) - Cristian Manea (FC Rapid), Florin Borța (CFC Argeș), Alexandru Pașcanu (FC Rapid), Mario Tudose (CFC Argeș), Matei Ilie (CFR Cluj), Ionuț Nedelcearu (Akron Tolyatti), Bogdan Țîru (FCV Farul), Lisav Eissat (Maccabi Haifa), Alexandru Cicâldău (CSU Craiova), Paul Anton (ETO Gyor), Olimpiu Moruțan (FC Rapid), Marius Ștefănescu (Konyaspor), Luca Moisă (Real Salt Lake), Adrian Șut (Al Ain), Lorenzo Biliboc (CFR Cluj), Valentin Costache (FC Noah), Alexandru Ișfan (FCV Farul), Alexandru Mățan (Panetolikos), Sebastian Mailat (FC Botoșani), Andrei Cordea (CFR Cluj), Andrei Ivan (Panserraikos), Florinel Coman (Al Gharafa), Rareș Ilie (Empoli), Dorin Rotariu (Eyupspor), Rareș Burnete (Juve Stabia), Dennis Alibec (FCV Farul)

Lotul României pentru play-off-ul CM 2026:

PORTARI - Marian Aioani (FC Rapid 1923, 0/0), Cătălin Căbuz (CFC Argeș, 0/0), Laurențiu Popescu (CSU Craiova, 0/0)

FUNDAȘI - Andrei Rațiu (Rayo Vallecano, 36/2), Deian Sorescu (Gaziantep FK, 23/0), Radu Drăgușin (Tottenham, 27/1), Andrei Burcă (Yunnan Yukun, 44/1), Virgil Ghiță (Hannover 96, 8/1), Adrian Rus (CSU Craiova, 22/1), Andrei Coubiș (Universitatea Cluj, 0/0), Nicușor Bancu (CSU Craiova, 50/2), Kevin Ciubotaru (FC Hermannstadt, 1/0)

MIJLOCAȘI - Vladimir Screciu (CSU Craiova, 6/0), Vlad Dragomir (Pafos FC, 5/0), Răzvan Marin (AEK Atena, 72/12), Nicolae Stanciu (Dalian Yingbo, 84/15), Florin Tănase (FCSB, 26/5), Ianis Hagi (Alanyaspor, 51/8), Dennis Man (PSV, 43/11), Alexandru Dobre (FC Rapid 1923, 5/0), Valentin Mihăilă (Caykur Rizespor, 33/5), Claudiu Petrila (FC Rapid 1923, 2/0), Ștefan Baiaram (CSU Craiova, 2/1)

ATACANȚI - Daniel Bîrligea (FCSB, 7/2), David Miculescu (FCSB, 6/0), Marius Coman (UTA Arad, 0/0)

Primul "11" probabil contra Turciei:

Marian Aioani - Andrei Rațiu, Andrei Burcă, Radu Drăgușin, Nicușor Bancu - Răzvan Marin, Nicolae Stanciu - Dennis Man, Ianis Hagi, Valentin Mihăilă - Daniel Bîrligea