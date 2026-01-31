În cazul în care va trece de Turcia, România va întâlni câștigătoarea duelului dintre Kosovo și Slovacia.

Denis Drăguș, suspendat pentru barajul cu Turcia

FIFA a anunțat decizia luată în cazul lui Denis Drăguș. Atacantul a intrat pe teren în repriza secundă la meciul cu Bosnia, scor 3-1, mai exact în minutul 66, însă atacantul a rămas doar două minute pe teren.

Drăguș a avut o intrare dură asupra unui adversar și a văzut direct cartonașul roșu. Atacantul l-a doborât pe Katic cu un procedeu parcă desprins din artele marțiale, iar Michael Oliver nu a stat pe gânduri.

În timp ce se îndrepta spre vestiare, atacantul ajuns în această iarnă la Gaziantep a fost surprins în lacrimi.

Drăguș a primit două etape de suspendare în urma cartonașului roșu. Atacantul a ispășit deja o etapă, în victoria cu San Marino, scor 7-1, și urmează să rateze barajul cu Turcia.

Federația Română de Fotbal a făcut apel pentru reducerea suspendării, iar răspunsul Comisiei de Apel din cadrul FIFA a venit sâmbătă dimineață. Apelul a fost respins, astfel că Denis Drăguș nu va putea fi în lot la meciul cu Turcia.

”Apelul depus de FRF la Comisia de Disciplină FIFA pentru reducerea suspendării lui Denis Drăguș, eliminat la Zenica, a fost respins. Astfel, din păcate, atacantul nostru nu va fi disponibil pentru semifinala play-off-ului CM 2026, Turcia - România, meci programat în 26 martie, la Istanbul”, a fost anunțul făcut de FRF.

