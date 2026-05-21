Jaqueline Cristian (27 de ani, 33 WTA) și-a asigurat 57.395 de euro, după ce s-a calificat în semifinalele turneului WTA de la Strasbourg.

Jaqueline și-a asigurat, de asemenea, și 195 de puncte în clasamentul WTA. O calificare în finala de la Strasbourg i-ar aduce 99.565 de euro și 325 de puncte WTA.

Învingătoarea de la Strasbourg este premiată de către organizatori cu 161.310 euro și își adaugă în clasamentul WTA 500 de puncte.

Sportiva română se va duela în penultimul act cu învingătoarea în sferturi dintre Victoria Mboko (19 ani, 9 WTA) și Leylah Fernandez (23 de ani, 24 WTA), ambele din Canada.

Succes în trei seturi pentru româncă în sferturi

Jaqueline Cristian s-a calificat, joi, în semifinalele turneului de categorie WTA 500 de la Strasbourg. Pentru Cristian, după acest turneu urmează participarea la Roland-Garros.

Românca a învins-o în sferturile de finală pe sportiva australiană Daria Kasatkina, locul 62 mondial, scor 7-6 (3), 3-6, 6-2. Meciul a durat două ore şi 34 de minute.

Jaqueline Cristian: „Sunt mai fericită ca niciodată”

„Sunt puțin obosită, dar sunt mai fericită ca niciodată. Sunt mândră de meciul pe care l-am făcut. Ce bătălie! A fost o dispută intensă, emoțiile au venit ca un roller coaster.

Mă prăbușisem în setul secund, dar cei din echipa mea m-au ajutat. Daria e o jucătoare extraordinară, își revine după accidentare.

A fost o vreme frumoasă, un public pe măsură, câțiva români care m-au susținut. Condițiile perfecte. La acest nivel, diferențele sunt foarte mici.

Sfaturile tactice ajută, dar în final contează partea mentală. Azi am reușit să mă descurc. În astfel de momente trebuie să ai încredere în tine, să îți joci șansa. Am fost agresivă și mi-a ieșit”, a spus Jaqueline Cristian, la finalul triumfului din sferturi.

La Roland-Garros, Jaqueline Cristian va juca în primul tur împotriva Kamillei Rakhimova (Uzbekistan, 85 WTA), scrie news.ro.