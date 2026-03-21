Mijlocașul ofensiv român Alexandru Ioniţă (31 de ani) a înscris un gol şi a oferit două pase decisive în victoria echipei sale, Yunnan Yukun, înregistrată sâmbătă, pe teren propriu, scor 4-0, cu Shandong Taishan, în etapa a treia din Superliga chineză.

Alexandru Ioniţă, spectacol în China

Ioniţă a fost servantul lui Caio Vinicius, care a deschis scorul în minutul 2, apoi a venit golul lui Oscar Taty Maritu din minutul 28.

Ioniţă a mai oferit un assist, în minutul 32, pentru acelaşi Maritu, iar scorul a fost 3-0 la pauză. Fostul rapidist a înscris şi el, închizând tabela în minutul 88, după care a fost înlocuit în minutul 90.

Celălalt român al echipei lui Jordi Vinayals, fundaşul Andrei Burcă, convocat de Mircea Lucescu la naţională pentru barajul cu Turcia, a fost integralist.

Nota primită de Alexandru Ioniță

Ioniţă a fost notat cu 9,6, a doua notă a meciului după Maritu.

În clasament, Yunnan Yukun este a doua cu 6 puncte. Shandong Taishan se află pe locul 10, fără puncte, după ce a fost penalizată cu șase puncte înainte de startul sezonului, alături de alte opt echipe din superliga chineză.

