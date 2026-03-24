„Tricolorii” întâlnesc Turcia pe 26 martie, de la ora 19:00, în semifinala barajului pentru Cupa Mondială din 2026. Partida va fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro.

Câștigătoarea duelului va juca finala pentru calificarea la turneul final împotriva învingătoarei dintre Slovacia și Kosovo, meci programat pe 31 martie.

Ioan Andone a ales primul „11” ideal pentru barajul cu Turcia

Fostul tehnician Ioan Andone a analizat confruntarea și a conturat echipa de start pe care ar trimite-o pe teren. Andone mizează pe un sistem 4-2-3-1 și consideră că, într-un meci decisiv, stabilitatea și relațiile de joc sunt esențiale.

„Eu aș juca în 4-2-3-1. I-aș băga pe Radu și Rațiu fără dubiu. La fel și Bancu în stânga, fără dubii. Drăgușin, clar. Îi prinde bine să joace după perioada asta de un an de stat. Lângă el îl pun pe Burcă, chiar dacă și Ghiță îmi place. Merg pe Burcă pentru că a jucat mult cu Drăgușin împreună, nu poți face experimente acum.

Eu aș juca cu Răzvan Marin în fața apărării, adică l-aș restricționa, cu sarcini clare, să joace din două atingeri, să nu încerce ceva pe acolo. Orice minge e peste el, el trebuie să fie acolo lângă Drăgușin. El e mai mult un „8” decât un „6”, dar, la un astfel de nivel, are deja ani de zile în străinătate.

Pe Hagi l-aș lăsa să joace, să-și dea drumul. Dacă joc 4-3-3, l-aș pune în dreapta, cu doi închizători. Te adaptezi. M-aș baza pe faptul că joacă în campionatul turc și are meciuri din trei în trei zile.

L-aș mai pune pe Dragomir. Și el joacă non-stop, este bine pregătit, are ritm de joc și experiență din cupele europene.

Aș juca 4-2-3-1, 4-5-1, pentru că trebuie să te aglomerezi. La închidere, Marin și Dragomir, în dreapta Hagi, iar Man în spatele lui Bîrligea. Nu aș juca o apărare cu trei. Ar fi prea multe schimbări. Pe parcurs, aș mai introduce un Stanciu, cel puțin 30 de minute. Are experiență, este un jucător de ultimă pasă, chiar și șuturi de la distanță”, a explicat Andone la GSP.

Formula propusă de Andone ar arăta astfel: Radu – Rațiu, Drăgușin, Burcă, Bancu – Dragomir, Răzvan Marin – Hagi, Man, Mihăilă – Bîrligea.