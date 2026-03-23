Akdag s-a născut în București din părinți turci, iar la nivelul U21 a ales să reprezinte România, participând inclusiv la Campionatul European de vara trecută.

Daniel Pancu: "Pe Akdag îl vrea inclusiv Galatasaray. Sunt șanse mai mari să joace pentru Turcia"

FRF a încercat să îl convingă pe Umit Akdag să reprezinte România și la nivel de seniori, însă Daniel Pancu, fostul selecționer de la România U21, spune că fundașul este mai tentat să reprezinte Turcia. Pentru moment, stoperul nu a primit o convocare din partea lui Vincenzo Montella.

În plus, Pancu anticipează că Umit Akdag ar putea face pasul la o echipă de top a Turciei, după prestațiile bune de la Alanyaspor, unde este coleg cu Ianis Hagi.

"Akdag e bine, joacă meci de meci. Îl vor mai multe echipe, inclusiv Galatasaray. Sunt șanse să plece la vară.

Să joace pentru România? Acum nu venea în niciun caz. Chiar dacă ar fi acceptat să joace pentru noi, contra Turciei nu juca. Sunt șanse mai mari să joace pentru Turcia", a spus Daniel Pancu, la Digisport.

Umit Akdag ar putea lua o decizie în privința naționalei pe care o va reprezenta la nivel de seniori după play-off-ul pentru Cupa Mondială dintre Turcia și România, programat joi, de la ora 19:00, la Istanbul.

În acest sezon, Akdag a strâns 30 de meciuri la Alanyaspor, a marcat un gol și a oferit trei pase decisive în toate competițiile.