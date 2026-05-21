Naționala U17 a României, formată din juniori născuți începând cu 1 ianuarie 2009 și pregătiți de Mircea Diaconescu, se va afla în urna a patra la tragerea la sorți programată joi, 21 mai, cu începere de la ora 17:00, la Zurich, anunță FRF pe site-ul oficial.

La turneul final ce va fi găzduit de Qatar în perioada 19 noiembrie – 13 decembrie 2026 participă 48 de reprezentative, ce vor fi împărțite în 12 grupe de câte 4 echipe.

Cum arată urnele: România este în ultima urnă, a patra

Urna 1:

Qatar (alocată deja pe poziția A1), Brazilia, Franța, Mali, Argentina, Italia, Japonia, Spania, SUA, Mexic, Senegal, Coreea de Sud

Urna 2:

Maroc, Uzbekistan, Venezuela, Croația, Ecuador, Belgia, Irlanda, Columbia, Chile, Egipt, Australia, Arabia Saudită

Urna 3:

Noua Zeelandă, Costa Rica, Tadjikistan, Panama, Noua Caledonie, Honduras, Haiti, Coasta de Fildeș, Fiji, Camerun, Danemarca, Muntenegru

Urna 4:

Serbia, ROMÂNIA, Grecia, Uruguay, Tanzania, Algeria, Vietnam, China, Jamaica, Cuba, CAF 1*, CAF 2*

* Două din reprezentantele Africii la CM U17 vor fi stabilite ulterior tragerii la sorți.

Grupa horror: Brazilia, Croația, Camerun, ROMÂNIA

Grupa ușoară: Qatar, Ecuador, Noua Caledonie, ROMÂNIA

Procedura tragerii la sorți

Tragerea va începe cu extragerea țării gazdă, Qatar, care este prealocată pe poziția A1 în Grupa A. Ulterior, celelalte echipe din Urna 1 vor fi distribuite automat pe prima poziție în grupele B–L.

Se va trece apoi la extragerea echipelor din urnele 2, 3 și 4, care vor fi alocate pe pozițiile din grupe conform unui model predefinit.

De asemenea, FIFA aplică regula conform căreia, pe cât posibil, echipele din aceeași confederație să nu fie repartizate în aceeași grupă, subliniază FRF.

Cum s-a calificat România la Mondial

România s-a calificat la Campionatul Mondial U17 fiind una dintre cele mai bune echipe clasate pe locurile secunde în ultima fază a calificărilor pentru EURO 2026.

Tricolorii au învins Islanda, 5-2, pe Portugalia, 1-0, și au pierdut meciul decisiv pentru calificare la EURO cu Italia, gazda miniturneului de calificare, 1-2.

Pentru tricolori urmează un stagiu de pregătire în Serbia