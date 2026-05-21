Chiar și în timpul evenimentului, aceasta a urmărit partida și s-a filmat în timp ce sărbătorea golurile marcate de Universitatea Craiova, imaginile devenind rapid virale pe rețelele sociale.

În ziua meciului cu Universitatea Cluj, câștigat de olteni cu 5-0 pe stadionul „Ion Oblemenco” , Andra Dina , soția fostului atacant Mihai Dina , se afla la Hanul Andriței, locația pe care o administrează în Craiova, unde avea loc o nuntă.

Andra Dina oferă pachete speciale pentru suporterii ambelor Craiove

La câteva zile după titlul câștigat de Universitatea, Andra Dina a publicat un nou videoclip pe TikTok, în care a anunțat o ofertă specială pentru suporterii ambelor echipe din Craiova.

„Indiferent de Craiova cu care ții și pentru că anul acesta s-a câștigat campionatul și Cupa, iar Hanul Andriței face 15 ani, împreună cu Mihai și cu Florin Costea ne-am gândit să vă oferim un pachet extraordinar pentru datele disponibile.

Aveți din partea noastră întregul pachet de băutură, tot ce înseamnă alcool, nelimitat, și tortul din partea noastră, dacă țineți cu Craiova și dacă faceți nunta la noi”, a spus aceasta în videoclip.

Retras în anul 2019, Mihai Dina a strâns 135 de apariții pentru FCU Craiova în cei șapte ani în care a fost legitimat la club. În această perioadă, atacantul central și-a trecut în CV 26 de goluri și nouă pase decisive.