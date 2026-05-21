Fenerbahce, vicecampioana Turciei, a început deja negocierile cu Salah, care poate fi transferat gratis în vară. Anunțul celor de la CaughtOffisde surpride, în contextul în care, în ultimii ani, egipteanul a primit mai multe propuneri tentante din zona Golfului.

Mohamed Salah (33 de ani) și-a anunțat deja plecarea de la Liverpool , club pentru care a evoluat timp de nouă ani și la care a reușit cele mai mari performanțe din cariera sa. Pentru finalul carierei sale, egipteanul vrea o nouă provocare, iar un club important din Europa a început deja negocierile cu starul egiptean.

Se pare că Salah vrea să rămână în Europa, iar Fener i-ar da posibilitatea să se lupte cu șanse reale pentru un loc în UEFA Champions League în sezonul viitor. Locul doi din Turcia asigură participarea în preliminariile competiției.

Rămâne de văzut dacă cele două părți vor ajunge la un acord sau Salah va alege, în cele din urmă, un transfer în Golf.

Salah a fost o piesă importantă în echipa construită de Jurgen Klopp la Liverpool, cu care a câștigat toate trofeele puse în joc. Egipteanul are două titluri de campion pe Anfield, un trofeu UEFA Champins League, un trofeu FA Cup, două Cupe ale Ligii Angliei, dar și o Supercupă.

Cotat la 30 de milioane de euro, Salah evoluează la Liverpool din anul 2017, când „Cormoranii” transferau 42 de milioane în conturile celor de la AS Roma. 441 meciuri, 257 de goluri și 122 pase decisive sunt cifrele sale.

Liverpool a anunțat plecarea lui Salah încă din martie

“Mohamed Salah îşi va încheia cariera sa ilustră la Liverpool FC la sfârșitul sezonului 2025-26. Atacantul a ajuns la un acord cu echipa Roșiilor, urmând să încheie un capitol remarcabil de nouă ani pe Anfield.

Salah și-a exprimat dorința de a face acest anunț suporterilor cât mai curând posibil pentru a oferi transparență cu privire la viitorul său, datorită respectului și recunoștinței pe care le are față de aceștia”, a transmis Liverpool.