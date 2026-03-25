Cele două reprezentative se întâlnesc pe ”Beșiktaș Park” în semifinala barajului pentru CM 2026. Învingătoarea va înfrunta câștigătoarea din meciul Slovacia - Kosovo pentru un loc la turneul final din SUA, Mexic și Canada.

Gică Hagi, declarație în forță înainte de Turcia - România: ”Dacă facem asta o să avem șanse mari să-i batem”

Gheorghe Hagi va fi la Istanbul pentru a urmări din tribună meciul cu Turcia. El a plecat în această dimineață de la Aeroportul ”Henri Coandă” din Otopeni, dar înainte a stat de vorbă cu reprezentanții mass-media.

Hagi a explicat că românii trebuie să fie optimiști pentru partida crucială cu Turcia. De 28 de ani naționala nu a mai participat la un Campionat Mondial.

De asemenea, fostul antrenor de la Farul Constanța a ținut să puncteze și că României o să-i crească șansele să învingă Turcia dacă se va apăra bine pe ”Beșiktaș Park”.

”Trebuie să fim optimiști, să avem curaj și, bineînțeles, multă încredere. Să câștigăm! Băieții să prindă o zi bună. Toți să fie inspirați, staff-ul și nea Mircea. Și jucătorii în teren. Clar, întâlnim o echipă bună, talentată, dar și noi suntem talentați, la fel ca ei. Cred că dacă o să ne apărăm bine o să avem șanse mari.

Noi mergem doar la meci, nu să ne distrăm. Prima oară ne interesează să câștigăm. Astea sunt gândurile noastre. Și, bineînțeles, să-i sprijinim pe băieți.

Vorbim de două echipe talentate, două echipe care au fost la Europene amândouă. Sunt echipe bune. De aici încolo trebuie să demonstreze care e mai bună. Din păcate pentru mine, am căzut cu Turcia, dar cineva o să plângă sau o să fie trist la sfârșit.

Vorbim de un meci de un ritm bun. Au un avantaj legat de terenul propriu. Suporterii sunt al 12-lea jucător. Clar, ei îl au. Dar, băieții trebuie să fie concentrați. Au jucat la Europene, avem experiență”, a spus Gică Hagi.