Legia Varşovia, echipa antrenată de fostul selecționer român Edward Iordănescu, a pierdut joi seara, pe teren propriu, scor 1-2, după prelungiri, în faţa lui Pogon Szczecin, în 16-imile Cupei Poloniei, fiind astfel eliminată din competiţie.

Scorul a fost deschis de Pogon în minutul 58, când a marcat veteranul Kamil Grosicki.

Elevii lui Edi Iordănescu au restabilit egalitatea pe tabela de marcaj cu un gol înscris de Kamil Piatkowski, în minutul 77, şi partida a continuat cu cele două reprize regulamentare de prelungiri.

Adrian Przyborek a înscris golul victoriei oaspeţilor, în minutul 117, şi Pogon Szczecin s-a impus în faţa Legiei cu 2-1.

La Pogon au jucat titulari atât portarul Valentin Cojocaru, cât și fundașul central Marian Huja.

Ambii jucători români au fost integraliști la învingători.

Conflictul Iordănescu vs Cojocaru



Desemnat anul trecut cel mai bun portar nou-venit în Ekstraklasa, Valentin Cojocaru nu a fost luat în calcul de selecționerul de atunci al naționalei României, Edward Iordănescu.

Declarațiile date de Cojocaru înaintea meciului naționalei cu Belarus, 0-0 din preliminariile Euro 2024, nu i-au picat deloc bine lui Iordănescu, care a comentat atunci acuzațiile la conferința de presă:

”Drăguțului jucător îi amintesc un lucru. (...) E un băiat pe care l-am considerat talentat, dar care nu a intrat în circuitul naționalei, nu prea a fost convocat nici înainte să vin eu aici”.

Cojocaru acuzase selecția făcută pe ”pile” la națională, în condițiile în care, spune goalkeeper-ul, el este cel mai bun portar din Polonia, campionat peste cel al României, și nu face gafele pe care le face în schimb titularul dintre buturi de la reprezentativa ”tricolorilor”, referire la Horațiu Moldovan.

