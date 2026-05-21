MM Stoica a anunțat primele mutări de la FCSB.

FCSB va juca barajul pentru un loc în preliminariile Conference League împotriva lui FC Botoșani, iar dacă va trece de moldoveni o va întâlni pe Dinamo.

Roș-albaștrii l-au numit antrenor pe Marius Baciu și i-au oferit un contract valabil până în vara lui 2027.

MM a anunțat revenirile! Cei doi jucători împrumutați de FCSB

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a anunțat revenirile lui Alex Maxim și Ricardo Pădurariu.

MM Stoica a dezvăluit că i-a urmărit pe cei doi fotbaliști și îi consideră două adiții excelente pentru lotul lui FCSB.

„Avem doi 'underi' care se întorc după împrumuturi. Alex Maxim, portarul de la Voluntari şi Ricardo Pădurariu, care a jucat meci de meci, 90 de minute la Corvinul. A promovat cu Corvinul. A făcut un sezon chiar foarte, foarte bun. L-am urmărit, l-am văzut vreo 12 meciuri anul ăsta, am văzut şi live.”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.

Alex Maxim este un portar de 19 ani care a fost împrumutat la FC Voluntari în stagiunea precedentă și a bifat 24 de partide pentru formația ilfoveană.

De cealaltă parte, Ricardo Pădurariu este un fundaș stânga de 18 ani care a bifat 33 de meciuri în tricoul Cervinului în sezonul trecut.

MM Stoica, dezamăgit de Bogdan Andone: „Să nu uite”â

Oficialul de la FCSB a detaliat cum au decurs negocierile cu Bogdan Andone, prima variantă de antrenor pe care a avut-o FCSB.

MM Stoica a dezvăluit că antrenorul lui FC Argeș nu a fost lăsat să plece de Dani Coman. Cu toate acestea, oficialul de la FCSB a amintit de momentul plecării lui Bogdan Andone de la formația roș-albastră.

„A explicat Gigi, prima discuție a avut-o cu Bogdan Andone. E de notorietate relația mea cu Bogdan Andone, dar sunt puțin dezamăgit. E foarte frumos când spune că nu îl lasă pe Dani Coman la jumătatea drumului.

Dar el să nu uite că ne-a lăsat pe noi la început de drum. El a fost secund la noi, apoi i l-am propus lui Gigi antrenor principal.

A început campionatul ca principal, după care fără să spună nimic a plecat lăsându-ne la început de drum, nu la jumătate. A ieșit și a declarat că pleacă înainte să ne spună nouă. Păi e frumos?

Mai ales că era după un meci pierdut la Giurgiu, dar era în dublă manșă și ne-am calificat. Am bătut 3-0 în Armenia. Doar dezamăgit, nimic altceva.

Vorbise cu Gigi și își dăduse acceptul. Problema s-a pus doar dacă nu ar fi fost de acord Dani să plece și atunci a explicat Gigi ce trebuie să facă pentru a pleca. A zis că vorbește, că nu știu ce. În fine… Aici măcar Bogdan Andone nu s-a autopropus”, a declarat Mihai Stoica, potrivit fanatik.ro.

