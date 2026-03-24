Mircea Lucescu și jucătorii vor vizita o veche biserică ortodoxă din Istanbul, unde selecționerul a donat două icoane.

Tricolorii se pregătesc intens pentru duelul de pe Beșiktaș Park, care le poate asigura prezența în finala pentru Cupa Mondială din 2026. Pe lângă antrenamentele tactice, delegația României va face o oprire la o biserică ortodoxă din Istanbul, ridicată de Constantin Brâncoveanu în urmă cu peste 300 de ani. Lăcașul de cult are o însemnătate aparte pentru antrenorul naționalei.

„Da, sunt două icoane speciale, o donație a domnului Mircea Lucescu. Întotdeauna domnul Lucescu, când vine în Turcia, vine și aici, în acest sfânt lăcaș de care este foarte legat, este trecut și între ctitorii bisericii”, a precizat preotul Sergiu Marcel Vlad, parohul bisericii ortodoxe din Istanbul.

Încredere deplină în calificarea tricolorilor

Părintele paroh va susține echipa națională din tribune la partida de joi seara și anticipează un succes al jucătorilor români pe pământ turcesc. „Nădăjduim, cu ajutorul bunului Dumnezeu, că vom avea un rezultat bun, foarte bun. Voi fi prezent la meci. Mergem la victorie pentru că am încredere deplină în munca pe care a depus-o și o depune domnul Lucescu”, a mai explicat Sergiu Marcel Vlad pentru PRO TV (SPORT.RO).

Partida dintre Turcia și România se dispută joi, 26 martie, de la ora 19:00. În caz de victorie, Ianis Hagi și colegii săi vor juca finala play-off-ului în deplasare, marți, 31 martie, împotriva Slovaciei sau a statului Kosovo.

Lotul convocat de Mircea Lucescu

PORTARI: Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 7/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0), Cătălin CĂBUZ (FC Argeș, 0/0), Laurențiu Popescu (Universitatea Craiova);

FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);

MIJLOCAȘI: Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Florin TĂNASE (FCSB, 26/5), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 2/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1);

ATACANȚI: Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2), David MICULESCU (FCSB, 6/0), Marius COMAN (UTA Arad, 0/0).