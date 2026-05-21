După ce a devenit primul antrenor din istoria lui Inter care a cucerit eventul la debut, Cristi Chivu va avea în următorul sezon o nouă provocare: să facă schimbul de generații, după ce mai mulți jucători importanți vor pleca după ani buni de la gruparea milaneză.

Cristi Chivu pregătește revoluția la Inter

Presa din Italia susține că antrenorul român în vârstă de 45 de ani va încerca să construiască la Inter o echipă după chipul și asemănarea sa, după ce a triumfat cu lotul clădit de Simone Inzaghi.

În acest sens, au fost nominalizați șase fotbaliști pe care Inter, sub îndrumarea lui Chivu, și-ar dori să îi aducă din vară pe „Giuseppe Meazza”: mijlocașii centrali Manu Kone (25 de ani) de la AS Roma și Curtis Jones (25) de la Liverpool, fundașul dreapta Marco Palestra (21) împrumutat de Atalanta la Cagliari, mijlocașul ofensiv Nico Paz de la Como (21), portarul Ivan Provedel (32) de la Lazio și fundașul central Tarik Muharemovic (23) de la Sassuolo.

În cazul lui Nico Paz, foarte probabil, Real Madrid va activa o clauză specială de răscumpărare. Tarik Muharemovic și Inter au ajuns deja la un acord de principiu, însă se așteaptă și poziția clubului Sassuolo.

Ultimele informații din presa italiană despre planurile lui Chivu

„Inter este pregătită să construiască o echipă din ce în ce mai mult după chipul și asemănarea antrenorului Cristian Chivu. Corriere dello Sport relatează că cele două trofee câștigate i-au conferit antrenorului român o credibilitate semnificativă atât în ​​fața echipei, cât și a clubului. Nu este o coincidență faptul că reînnoirea contractului său va avea loc în curând, ceea ce îi va oferi și un cuvânt mai important de spus în strategiile de transferuri. Pe scurt, după ce a preluat echipa de la Simone Inzaghi, anul acesta Chivu va încerca să-și modeleze prima echipă a Interului alături de conducerea clubului.

Ziarul enumeră și potențiale ținte, Manu Kone de la Roma fiind, fără îndoială, în fruntea listei antrenorului. Recomandat deja lui Ausilio acum un an, mijlocașul Romei ar aduce calități unice lotului de la Inter. Din acest motiv, el continuă să fie chiar mai popular decât mult-zvonitul Curtis Jones, aflat în prezent pe cale să plece de la Liverpool. Pe lateral, Marco Palestra de la Atalanta este cunoscut pentru faptul că este foarte interesant, în timp ce celălalt mare vis era (este?) Nico Paz de la Como, care, însă, pare destinat să se întoarcă la Real Madrid.

În poartă, fiți cu ochii pe Ivan Provedel de la Lazio, care ar putea fi o rezervă pentru Pepo Martinez, noul titular desemnat. Și totuși... Aceeași sursă adaugă că Inter și Tarik Muharemovic au ajuns deja la un acord de principiu. Cu toate acestea, un acord cu Sassuolo este încă în așteptare, deoarece, din motive evidente, încearcă să-l vândă pe fostul fundaș central bosniac de la Juventus către Premier League”, a notat tuttomercatoweb.com.

Șapte jucători de la Inter, OUT din vară

Yann Sommer, Francesco Acerbi, Stefan De Vrij, Matteo Darmian, Henrikh Mkhitaryan, Alessandro Bastoni și Davide Frattesi o vor părăsi pe Inter, potrivit Gazzetta Dello Sport.

Sursa citată a precizat că plecarea lui Alessandro Bastoni, în momentul de față, nu este atât de sigură ca în cazul celorlalți șase jucători.