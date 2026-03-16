Internaționalul român a acuzat dureri în zona genunchiului și nu a mai putut continua partida.

Accidentare gravă pentru Marius Marin! Veste cruntă pentru națională

Italienii au dat astăzi o veste grea pentru naționala României și pentru Mircea Lucescu înaintea barajului cu Turcia. Titular incontestabil la națională, Marius Marin se poate confrunta cu o accidentare la ligamentele colaterale.

”Situația cea mai delicată îl privește pe Marius Marin. Acesta a fost nevoit să părăsească terenul după doar câteva minute, din cauza unei probleme la genunchi. Stafful medical a încercat inițial să stabilizeze articulația cu un bandaj aplicat la marginea terenului, însă tentativa nu a fost suficientă, iar jucătorul a fost nevoit să abandoneze.

Primele semne indică o posibilă accidentare la ligamentul colateral, însă urmează să fie stabilit cât de gravă este problema. Pentru a avea un diagnostic clar vor fi necesare investigații medicale mai amănunțite în următoarele ore”, au scris italienii de la SestaPorta.

Transferul lui Marius Marin la Sevilla, în pericol

Situația este destul de dificilă pentru Marius Marin. În ultimele zile s-a vorbit intens despre un transfer la Sevilla, iar, la partida cu Cagliari, erau prezenți și oficiali spanioli, care au decis să amâne discuțiile cu privire la transfer după ce au văzut că internaționalul român a părăsit terenul accidentat.

Italienii susțin acum că mutarea ar putea pica: ”Antonio Cordon, directorul sportiv de la Sevilla, sosise pentru a încheia operațiunea ce l-ar fi adus pe Marius Marin la clubul spaniol la finalul sezonului, liber de contract. Accidentarea ar putea schimba inevitabil calendarul și evaluările legate de această mutare”.