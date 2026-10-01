Andrei Grecu îi are invitați pe Ciprian Marica și Robert Niță la VOYO SPORT LIVE, la VOYO SPORT 1, iar cei trei vor aborda mai multe subiecte din fotbalul intern, dar și din cel internațional.
România a pierdut în fața Bosniei, scor 2-4, într-un meci din Grupa 4 a Ligii B din Nations League și nu are niciun punct după primele două meciuri jucate în această competiție.
„Tricolorii” vor avea al treilea meci al grupei în Polonia, vineri, 2 septembrie, și vor încheia acțiunea cu un meci acasă cu Suedia, care va avea loc luni, 5 septembrie.
Ciprian Marica nu a înțeles decizia lui Gică Hagi: „Nu știu de ce au fost doar doi”
Fostul atacant al echipei naționale a vorbit despre primele două meciuri oficiale ale României sub comanda lui Gică Hagi și a numit zona din teren unde „tricolorii” suferă.
Ciprian Marica nu a înțeles de ce Gică Hagi a convocat doar două vârfuri, pe Louis Munteanu și pe Daniel Bîrligea, în acest moment selecționerul avându-l doar pe atacantul lui Frosinone la dispoziție, după ce primul s-a accidentat.
„Din păcate mai pierdem unul dintre cei doi atacanți, nu știu de ce au fost doar doi. Și îmi aduc aminte de vremurile în care ne luptam toți pe un singur post și era așa: Marica, Dănciulescu, Daniel Niculae, Bratu, Marius Niculae și Ionel Ganea. Probabil mai sunt și alții, iar astăzi să stai într-un singur atacant, e puțin dureros.
După meciul din Cipru, când Vermeșan a dat două goluri, am zis că uite că poate un vârf de atac care să facă pasul. Întotdeauna noi propunem jucători care nu sunt, care ori sunt accidentați, ori lipsesc din diferite motive. Drăguș este accidentat, acum s-a accidentat și Munteanu, Alibec abia ce și-a revenit, iar Ianis Stoica care acum e în formă, a dat două goluri și pasă de gol și ar fi trebuit să vină.
Acum, trebuie după părea mea să îi dăm încredere (n.r. lui Gică Hagi), să îl susținem, pentru că până la urmă este antrenorul și a avut o strategie. Hai să o vedem până la capăt! Dar după părerea mea și cred că și a altora, cred că ne mai trebuia cel puțin un atacant”, a spus Ciprian Marica, la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1.
Cum arată lotul României la meciul cu Polonia:
Portari: Ionuț Radu, Otto Hindrich, Valentin Cojocaru
Fundași: Andrei Rațiu, Radu Drăgușin, Andrei Coubiș, Virgil Ghiță, Andrei Borza, Bogdan Racovițan, Tony Strata
Mijlocași: Marius Marin, Alexandru Cicâldău, Nicolae Stanciu, Nicușor Bancu, Ianis Hagi, Tudor Băluță, Răzvan Marin, Cătălin Cîrjan, Olimpiu Moruțan
Atacanți: Florin Tănase, Daniel Bîrligea, Valentin Mihăilă, Dennis Man