Andrei Grecu îi are invitați pe Ciprian Marica și Robert Niță la VOYO SPORT LIVE, la VOYO SPORT 1, iar cei trei vor aborda mai multe subiecte din fotbalul intern, dar și din cel internațional.

România a pierdut în fața Bosniei, scor 2-4, într-un meci din Grupa 4 a Ligii B din Nations League și nu are niciun punct după primele două meciuri jucate în această competiție.

„Tricolorii” vor avea al treilea meci al grupei în Polonia, vineri, 2 septembrie, și vor încheia acțiunea cu un meci acasă cu Suedia, care va avea loc luni, 5 septembrie.

Ciprian Marica nu a înțeles decizia lui Gică Hagi: „Nu știu de ce au fost doar doi”

Fostul atacant al echipei naționale a vorbit despre primele două meciuri oficiale ale României sub comanda lui Gică Hagi și a numit zona din teren unde „tricolorii” suferă.

Ciprian Marica nu a înțeles de ce Gică Hagi a convocat doar două vârfuri, pe Louis Munteanu și pe Daniel Bîrligea, în acest moment selecționerul avându-l doar pe atacantul lui Frosinone la dispoziție, după ce primul s-a accidentat.